Junger Eismacher kämpft um den Titel Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Inmitten der Fußgängerzone steht man gerne Schlange für sein leckeres Crema Gelato: Das Talent von Marco Caimmi in Sachen Kreativität wird jetzt sogar von den obersten "Eisheiligen" gewürdigt. Als einer der wenigen Auserwählten nimmt er an der Gelato World Tour von 7. bis 9. Juli mitten in Berlin auf dem Potsdamer Platz teil, wo sich die besten jungen Eishersteller Deutschlands im Finale messen. Dabei kommt er aus keiner typischen Eismacherfamilie. In seinem Heimatort Ancona sah die Situation auf dem Arbeits-markt jedoch so katastrophal aus, dass Caimmi auf eine In-ternetanzeige aufmerksam wurde und die vergangenen vier Jahre in Lahr in einer Eisdiele arbeitete. Im Februar übernahm er das Crema Gelato inmitten der hiesigen Fußgängerzone in der Lange Straße 20 und verleitet seither mit seinen Eisvariationen von Spaghetti Carbonara über Phantasia bis Kiwi-Erdbeer Jung und Alt, Einheimische wie Touristen, an seiner Theke einen genüsslichen Stopp einzulegen. Den Winter über besuchte der junge Italiener mit den blauen Augen in Bologna entsprechende Kurse und lernte ganz fix alles über prozentuale Zutaten, diverse Variationen und kreative Geschmackskombinationen, bei denen in erster Linie die Fantasie gefragt sei. "Ich liebe das Eis", erklärt er freimütig, "weil man fast alles daraus kreieren kann". Selbst eine Eis-Pizza, womit ein Kollege bei der Vorentscheidung der Challenge in Rimini jedoch durchfiel, "eine Katastrophe", winkt Caimmi lachend ab. Doch lasse sich Eis wunderbar mit Käse oder Früchten kombinieren, selbst ein Arrangement mit Blumen hat er schon gesehen: "Schmeckt vielleicht nicht so gut, aber sieht toll aus", meint er augenzwinkernd. Für ihn ist es ein Riesenerfolg, allein die Vorausscheidung überstanden zu haben. Über seine Finalteilnahme wagt er keine Prognosen, doch er empfindet es bereits als besondere Ehre, es überhaupt bis Berlin geschafft zu haben. Sein Mitarbeiter Matteo Piaggese wird dort eine Kreation seines Chefs und die eines weiteren Kollegen präsentieren. Bei Freunden in Ancona wurde zuvor im "Eislabor" fleißig geübt und dann die Bewerbung eingereicht. Wobei die Jury nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Allein 50 Prozent entfallen auf die Konsistenz des Gelato, es sollte cremig sein, ohne Eisklumpen und sich am Gaumen nicht so extrem kalt anfühlen. Mit weiteren 30 Prozent wird der Geschmack bewertet, 20Prozent der Endnote vergeben die Wertungsrichter für eine optisch ansprechende Dekoration. Die Final-Kreation von Chef Marco Caimmi setzt sich zusammen aus Cantuccini mit Kirsch und Likör. Sein Kollege Gabriele Romani, der ebenfalls aus Ascona stammt, hat für den Wettbewerb ein Ricotta-Eis mit salziger Walnuss und in Zucker und Rum gekochter Birne als geschmackliches Sahnehäubchen für die Geschmacksknospen komponiert.

