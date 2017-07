Vom Maserati bis zum Kabinenroller Baden-Baden (red/fk) - Eine der berühmtesten Fehleinschätzungen der Geschichte verdanken wir dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Er war sich einst sicher: "Das Auto hat keine Zukunft." Diese nicht vorhandene Zukunft dauert nun schon mehr als 100 Jahre und hat uns eine Revolution in Sachen Fortbewegung beschert, aber auch Fahrspaß, schöne Formen und jede Menge Erinnerungen. Formen bestaunen, in Erinnerungen schwelgen oder Träumen mal ganz nahekommen, das können Besucher beim Baden-Badener Oldtimermeeting am kommenden Wochenende. Die 41. Auflage des Oldtimer-Meetings Baden-Baden nimmt die Besucher mit auf eine automobile Zeitreise, versprechen die Veranstalter um Marc Culas, dessen Vater Jean-Marc Culas einst das erste Treffen initiierte. Von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juli, finden sich auf dem Gelände entlang des Kurhauses und der Trinkhalle sowie erstmals in der Lichtentaler Allee (da die Kaiserallee wegen der Leobaustelle für Busse frei bleiben muss) 350Oldtimer 80 verschiedener Marken ein. Da die Lichtentaler Allee deshalb während des Oldtimer-Meetings nicht befahren werden kann, ändert sich der Busverkehr der Baden-Baden-Linie (BBL). Während des Meetings entfallen die Haltestellen Kurhaus-Kolonnaden, Museum LA8 und Kunsthalle/Museum Frieder Burda. Die Buslinien 201 und 216 werden über den Michaelstunnel umgeleitet und bedienen in der Innenstadt ersatzweise den Augustaplatz. Die Linien 205 und 207 beginnen und enden an der Haltestelle Leopoldsplatz in der oberen Luisenstraße. Auf dem Abschnitt zwischen Augustaplatz und Merkurwald bietet die BBL laut Mitteilung auf der Linie 204 zusätzliche Fahrten als Ersatz für die Linie 205 an. Die Linie 208 wird zwischen OttoFlake-Straße und Quettigstaffeln über den Michaelstunnel umgeleitet. Im Mittelpunkt des Oldtimertreffens stehen in diesem Jahr drei große "M"s: Maseratis Motoren aus Modena. Autotechnisch wird darüber hinaus vom kleinen Messerschmitt Kabinenroller über englische Sportwagenklassiker bis hin zu den Luxuskarossen von Bugatti und Horch alles geboten. Neben den teilweise über 100 Jahre alten Gefährten rechnet Culas zudem mit rund 20000 Besuchern. Viel zu sehen gibt es auch für Freunde von rassigen Sportwagenklassikern der Ehrengastmarke mit dem Dreizack (Maserati). Sportwagenraritäten aus den 50er, 60er und 70er Jahre werden in einer Sonderschau in den Kurhaus-Kolonnaden ausgestellt. Aus dem benachbarten Frankreich kommt zudem ein Oldtimer der ersten Stunde nach Baden-Baden. Der Malicet & Blin vis-à-vis ist mit seinen satten vier Pferdestärken noch heute fahrtüchtig. Die beiden Fahrradproduzenten Paul Malicet und Eugène Blin begannen 1897 mit der Herstellung eigener Automobile. Aus dem ersten Produktionsjahr stammt der für Baden-Baden angemeldete Oldtimer. Heute eine absolute Rarität, da die Manufaktur bereits 1903 die Fahrzeugeinzelfertigung einstellte. Das Rahmenprogramm bietet nostalgische Gartenpartys, Mode und einen italienischen Tenor, umschreiben die Veranstalter. Am Freitag- und Samstagabend finden zwei traditionelle Gartenpartys statt - bei denen der "Pop-Tenor" Claudio Versace für musikalische Lebensfreude sorgen wird. Mit Einbruch der Dunkelheit setzen 2017 Lampions die Oldtimer in ein ganz besonderes Licht. Spannend wird es am Sonntagnachmittag, wenn die Oldtimer von einer Jury in insgesamt 120 Preiskategorien bewertet werden. Dabei sind auch ganz besonders die Besucher gefragt - denn mit dem Publikumspreis vergeben sie den vielleicht begehrtesten Pokal selbst. Die kleinen Besucher werden eingeladen, ihren "Wunscholdtimer" auf Papier zu bringen. In einem Malwettbewerb am Samstag von 12 bis 14 Uhr dürfen die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

