Flugversuche in luftiger Höhe

Rheinmünster



NABU beringt Jungstörche Rheinmünster (red) - In Stollhofen freut man sich derzeit über gefiederte "Tiefflieger": Weißstörche sind dort auf der Suche nach Futter für ihre Jungen. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat nun in Rheinmünster 19, und in Scherzheim zwei Jungstörche beringt (Foto: NABU). » Weitersagen (red) - In Stollhofen freut man sich derzeit über gefiederte "Tiefflieger": Weißstörche sind dort auf der Suche nach Futter für ihre Jungen. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat nun in Rheinmünster 19, und in Scherzheim zwei Jungstörche beringt (Foto: NABU). » - Mehr