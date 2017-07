Großes Engagement für den Nachwuchs

Baden-Baden - "Wenn andere feiern, arbeiten wir!" Diese nüchterne Feststellung traf der Präsident des Kochvereins Baden-Baden, Klaus W. Pfeiffer, in dieser Woche anlässlich dessen 120-jährigen Bestehens an Bord des Fahrgastschiffes "MS Karlsruhe". Küchenstress hin oder her - das war dann doch Grund genug zum Feiern.

Rund 80 Küchenmeister, Köche und Gastronomen aus der Kurstadt und Umgebung ließen zusammen mit ihren Angehörigen für einen Tag Küche Küche sein und tauschten sich dafür bei einer Ausflugsfahrt auf dem Rhein vom Karlsruher Rheinhafen nach Germersheim mit ihren Kollegen aus. An Bord wurde auch eine Jubiläums-Festschrift ausgegeben, die neben einem historischen Streifzug zur Entstehungsgeschichte des Kochvereins dessen besondere Bedeutung im sozialen und kulturellen Leben der Kurstadt ebenso verdeutlicht, wie dessen Engagement für die Nachwuchsförderung in diesem Beruf.

Schon seit 1947 bilden die Meister des Vereins den Meisterprüfungsausschuss der IHK Karlsruhe. 1950 fand der erste Kochball im Kurhaus statt, der später zum Ball der Gastronomie wurde, den auch immer wieder viele Prominente zu genießen wussten, bis er 2001 wegen ausufernder Kosten eingestellt wurde.

Legendär waren auch die Fasnachtsbälle im "Krokodil" von 1959 bis 1984. Dann knüpften der damalige Vorsitzende Heinz Krome und Manfred Thye die ersten Kontakte zu den Köchen der Partnerstadt Menton. Die "Baden-Badener Woche" in Menton und die Präsentationen der Köche aus Menton hier in der Stadt entwickelten sich zum Motor der Städtepartnerschaft. 1987 wurde der Kochverein Gründungsmitglied des Partnerschaftsvereins, dessen heutiger Vorsitzender Lutz Benecke dies an Bord in seinem Grußwort hervorhob.

Auch Holger Boos, Vorsitzender des Landesverbands der Köche Baden-Württemberg, sprach ein Grußwort und ehrte dabei Roland Paasch für 40 Jahre Mitgliedschaft.

Jahrzehntelang trat der Kochverein bei Bürgerfesten, Fasnachtsveranstaltungen wie beim OCV oder beim Klosterfest mit der Leistungsfähigkeit seiner Mitglieder positiv in Erscheinung. 1997 schaffte er es mit dem längsten belegten Baguette der Welt (251 Meter) gar in das Guinness-Buch der Rekorde. Seit 2006 ein alljährlich beliebtes und erfolgreiches Ereignis ist die Ausgabe der köstlichen Bouillabaisse in der Markthalle der Wagener-Galerie, deren Einnahmen seither der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" zugute kommen.

Der Kochverein wurde bereis mehrfach mit Preisen und Ehrenurkunden ausgezeichnet. Eine Vorreiterrolle nimmt der Verein mit den "Küchen-Kids" unter der Leitung des Jugendbeauftragten und Küchenchefs an der Robert-Schuman-Schule, Gerd Astor, bei der kulinarischen Bildung sowie der Nachwuchsausbildung und -förderung ein. Die alljährlichen Stadtmeisterschaften für Köche und Restaurantfachleute sind ein viel gelobtes Beispiel dieses Engagements. Schon so manche Koch-Karriere in großen Häusern weltweit startete hier. Kochvereins-Präsident Pfeiffer nutzte die Jubiläums-Schifffahrt auch, um Reiner Schnell zum neuen Ehrenpräsidenten zu ernennen.