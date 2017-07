Erweiterung als "Leuchtturmprojekt" gewürdigt

"Die Reben und die umgebende Kulturlandschaft in der Vorgebirgszone sind für den Tagestourismus höchst attraktiv", zeigte Haberecht die Relevanz des Bauprojektes von Johannes Kopp auf. Er sprach von den Produkten dieser Kulturlandschaft, die den Gästen durch ein Erlebnis mit Bildungscharakter präsentiert werden müssten, um die typische Rebenlandschaft zu bewahren. Das Projekt vereint nach Aussagen des Bauherrn all diese Kriterien. Mit einem dreigeschossigen kubistischen Bau, der landschaftlich in die Reben eingepasst werden soll, möchte der Jungunternehmer nicht nur Produktions- und Lagerkapazitäten erweitern, sondern auch eine Gaststätte installieren, in der zwischen 60 und 80 Gäste im Zuge von Weinverkostungen bewirtet werden können. Außerdem ist noch ein Seminarraum für diverse Veranstaltungen geplant. "Mit einem Blick in Richtung Südwesten entlang des Schwarzwaldes und des Rheintals möchten wir den Gästen ein kontinuierliches Weinerlebnis bieten", sagte der 27-jährige gebürtige Ebenunger. Aufgrund der Platzprobleme könne er derzeit gar nicht in seinem Elternhaus wohnen, denn "zwischen Esszimmer und Küche wird die Verwaltungsarbeit von den Angestellten erledigt", schilderte der Winzer die augenblickliche Situation.

Er sei sich über die Konsequenz in Bezug auf die Verkehrssituation bewusst, deswegen habe er im Vorfeld mit etlichen Bürgern aus Ebenung gesprochen, sagte Kopp. Um den Verkehr weg vom Ort zu halten, schlage er vor, die alte zwischen Ebenung und der alten B3 gelegene Verbindungsstraße wieder zu aktivieren. So könne ein direkter Zugang von der alten B3 nach Ebenung geschaffen werden, ohne den Ort mit Verkehr zu belasten.

Bürgermeister Ernst teilte mit, dass der Gemeinderat in zwei nichtöffentlichen Sitzungen bereits über das Vorhaben gesprochen habe. Daher sei ein Stadtplanungsbüro aus Karlsruhe damit beauftragt worden, die Kriterien eines "vorhabenbezogenen Bebauungsplans" zu prüfen. Werner Gerhardt vom gleichnamigen Stadtentwicklungsbüro nannte das Vorhaben sowie die von einem Bühler Architekten entworfenen Pläne ein "Leuchtturmprojekt". Der Bürgermeister lobte den Mut des Jungwinzers und sagte zu, die Vorschläge zur Vermeidung von Verkehrsbelastungen ernsthaft zu prüfen. Grundsätzlich stehen der Gemeinderat und die Verwaltung wohlwollend hinter den Plänen.

Eine Bürgerin meldete sich "im Namen der Ebenunger" zu Wort. Sie verwies auf die hohe Bedeutung des vorgeschlagenen, ortsentlastenden Verkehrswegs. Die Hauptführung müsse direkt von der B3 und nicht durch den Ort kommen. "Der soziale Frieden ist uns hier sehr wichtig", sagte sie.