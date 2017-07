Als Meditationslehrer weltweit tätig

Baden-Baden - Die erste Meditation seines Lebens war für Martin Götzmann mehr als eine schöne psychische Erfahrung. Neben Entspannung und Regeneration barg sie für ihn die Erkenntnis, dass es im Menschen eine Instanz gibt, die jenseits von Raum und Zeit existiert und immer da war und sein wird. Ewigkeit würde man wahrscheinlich im Christentum dazu sagen, "dorthin zu kommen, ist das Ziel jeder Meditation", erklärt der 65-Jährige im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. "Damals im Jahr 1973 war ich ohne es zu wissen auf der Suche", fährt Götzmann fort.

Geboren im Jahr 1952 in Baden-Baden wächst der ältere Bruder des bekannten Schlagzeugers Peter Götzmann in Gaggenau auf. Dort geht er zur Schule, hilft in der elterlichen Getränkehandlung mit und absolviert in einem Lebensmittelgeschäft in Baden-Baden die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. In seiner Freizeit tritt er mit seiner Band "Autopsie" unter anderem in der Festhalle in Baden-Oos und im Löwen in Lichtental auf. Auch er spielt leidenschaftlich gerne Schlagzeug. Darin ist er so gut, dass er eine Laufbahn als Berufsmusiker in Erwägung zieht. Bis er mit 21 Jahren in Gaggenau einen Vortrag über Transzendentale Meditation hört, erste Erfahrungen mit der Mentaltechnik sammelt und diese bald als berufliche Perspektive erkennt.

Der indische Guru Maharishi Mahesh Yogi, der schon die Beatles in die Geheimnisse der Meditation einführte, hatte einige Jahre zuvor einige seiner Anhänger in die westlichen Industrienationen geschickt, um den Menschen die Transzendentale Meditation zu lehren. "Damals wurde die Bewegung noch als Sekte eingestuft, aber das ist heute lange vorbei", sagt Götzmann, der bald Lehrgänge besucht und sich nach seinem Zivildienst in einem Altenheim zum Meditationslehrer ausbilden lässt. Erste Stationen seiner Lehrtätigkeit sind Bad Wildbad, Bad Urach und Weggis am Vierwaldstättersee.

Anfang der 80er Jahre beauftragt Maharishi Mahesh Yogi dann seine Anhänger, "Frieden in die Gesellschaft zu tragen". Der Idee dahinter liegt die Vorstellung zugrunde, wonach alles miteinander verbunden ist und deshalb Menschen, die regelmäßig meditieren, einen befriedenden Einfluss ausüben und ihre Umwelt zum Guten verändern können.

Götzmann schließt sich einer Gruppe von etwa 300 Gleichgesinnten der Organisation an, die sich ungefähr eineinhalb Jahre dieser Aufgabe verschreibt und im gemieteten Kloster Marienberg bei Boppard am Rhein zudem vedische Schriften studiert. "Bei einem Indienbesuch im Jahr 1984 hat uns der "Shankara Charya", der ranghöchste Vertreter des Hinduismus, damals darin bestärkt, diesen Weg weiterzugehen", sagt Götzmann, der in diesen Jahren durch die ganze Welt reist und vielen Menschen die Kunst der Versenkung in sich Selbst und das Göttliche beibringt.

Unter anderem ist er im buddhistischen Thailand aktiv, wo er auf eine Einladung der Regierung an den staatlichen Schulen unterrichtet. Die Theorie der Befriedung der Gesellschaft trägt er unter anderem auch in philippinische Gefängnisse, ebenso in Problemvierteln im US-amerikanischen Santa Monica, wo Götzmann einige Jahre später ebenfalls am Weltfrieden arbeitet: "Wir wurden aber überall respektvoll behandelt", betont er. Unter anderem bildet er später auch im ehemaligen Ostberlin, in Großbritannien und in Israel zukünftige Meditationslehrer aus, und in Tampa in Florida hilft er mit, eine vedische Universität aufzubauen, an der das uralte Wissen über die Mantren gelehrt wird, deren Schwingungen bewirken, "dass der Geist desjenigen, der das Mantra ausspricht, leichter nach innen gehen kann", erklärt Götzmann.

Es folgen mehrjährige Aufenthalte in Indien, Belgien, Brasilien und im niederländischen Vlodrop, wo sich heute das Zentrum der Bewegung von Maharishi Mahesh Yogi befindet. Seit 2001 lebt Götzmann im indischen Teil des Himalaya in Uttar Kashi, einem Ort auf 1500 Meter Höhe. "Den Aschram hat Maharishi Mahesh Yogi für diejenigen seiner Anhänger aufgebaut, die jahrzehntelang Meditationslehrer ausgebildet haben", erklärt Götzmann, der ins Schwärmen gerät, wenn er von dem Leben dort berichtet. Eine grandiose Aussicht auf die umliegende Bergwelt kann er dort täglich genießen, in der Nähe gibt es weder Industrie noch Verkehr und damit auch keinen Lärm. Die Nahrungsmittel sind biologisch angebaut, das Wasser ist sauber.

Die Frage, ob er nicht jemals eine Familie habe gründen wollen, verneint er. Umso inniger ist aber das Verhältnis zu seinem Bruder Peter und seiner Schwester Evi. Die beiden besucht er regelmäßig ein Mal im Jahr, seitdem die Eltern nicht mehr leben. Dann bleibt er gleich mehrere Wochen in Deutschland, und manchmal hält er Vorträge in Zusammenarbeit mit der deutsch-indischen Gesellschaft in der Kurstadt wie jüngst in der Spitalkirche. Im September kehrt Götzmann wieder in den Himalaya zurück.