Wer zum ersten Mal mitfeiert, ist gleich begeistert

Die Familien Christian und Rosi Bleisteiner sowie die Eltern Fritz und Gerlinde Bleisteiner wohnen direkt um die Ecke der Kapelle. Im großen Hof, der beide Häuser verbindet, bietet ein Nussbaum Schatten und sorgt im Abendlicht für eine idyllische Atmosphäre. Über 250 Plätze richten die Bleisteiners zusammen mit der Dorfgemeinschaft her, die Nachbarn grillen, verkaufen Getränke und spenden Kuchen. Es ist eine tatkräftige Gemeinschaft, die in Zell das Brauchtum pflegt und seit 27 Jahren gemeinsam das Kirchenfest feiert. Obwohl der Unzhurster Musikverein im August eigentlich spielfrei hat, sind die Himbeermusikanten in all den Jahren mit dabei. "Das ist eine Ehrensache für uns", erklärte Birgit Metzinger, die durch das Programm führte. Zum ersten Mal mit dabei war Dirigent Hans-Martin Dalgauer, der die Stimmung sichtlich genoss. Auch für Pfarrer Jörg Christian Seburschenich war das Zeller Fest neu, nachdem er erst im September vergangenen Jahres seinen Dienst als Leiter der Seelsorgeeinheit Ottersweier Maria Linden angetreten hat. Höchstes Lob gab es aus dem Mund der Zellerin Brigitte Burkart, die seit vielen Jahren für den Blumenschmuck in der Kapelle und auch an den Ortseingangstafeln verantwortlich ist und schon viele Rochusfeste erlebt hat. "So feierlich wurde unser Patrozinium noch nie begangen ", freute sie sich über die Messe mit Orgelmusik und Weihrauch - auch wenn durch die geöffnete Tür zeitweise lauter Verkehrslärm eindrang.

Pfarrer Seburschenich erinnerte an den Heiligen Rochus, der 1295 in Montpellier als Sohn reicher Eltern geboren wurde, fortan aber sein Vermögen verschenkte und auf der Pilgerreise nach Rom vielen pestkranken Menschen half. Ganz im Sinne von Rochus dürfte auch die Aktion sein, die eine Gruppe Zeller um Hans-Dieter Braun und Helmut Burkart ins Leben gerufen hat. Als 2014 die 150-jährige Schutzherrschaft gefeiert wurde, hatten sie sich entschieden, einen Treffpunkt für all jene zu etablieren, die nicht mehr mobil sind. "Wir wollen allen das Gefühl geben, dass sie dazugehören, auch wenn sie nicht mehr zum Patrozinium kommen können. Mittlerweile hat sich dieser Treffpunkt schon sehr etabliert", so Braun.

Gastgeberin Rosi Bleisteiner dankte im Namen der Dorfgemeinschaft all jenen Bürgern, die die Wegekreuze rund um Zell und auch die Außenanlage der Kapelle pflegen. Ein Dankeschön galt auch dem Organisten Rudi Zuber, der seit 2014 die kirchlichen Ereignisse musikalisch umrahmt. Rosi Bleisteiner und Roswitha Falk nutzten die Gelegenheit, die langjährige Mesnerin Irmtraud Seiler in den Ruhestand zu verabschieden. Mechthild Maurath hatte schon zu Beginn des Jahres ihre Nachfolge angetreten. Seburschenich präsentierte zum Abschied aus der Kirche eine Bauernregel: "Wenn Sankt Rochus trübe schaut, dann kommen die Raupen in das Kraut." Laut Hans-Dieter Braun war das Wetter zum Rochusfest noch nie trübe, immer habe die Sonne geschienen. Ein weiterer Beleg für die Welt, die in Zell so schön in Ordnung ist.