Klimawandel bis in die höchsten Regionen

Bühl - Wärme zieht Feuchtigkeit an, es bilden sich vermehrt Wolken. Ist der schwächelnde Sommer in unseren Breiten auf die Klimaerwärmung zurückzuführen? Der Bühler Profibergsteiger Ralf Dujmovits (54) und seine kanadische Partnerin Nancy Hansen (47), erst vor kurzem aus Pakistan nach Bühl zurückgekehrt, berichten von klimatischen Veränderungen bis hinauf in die höchsten Bergregionen.

Die augenscheinlichste ist die Gletscherschmelze. So habe die Stärke des Baltoro-Gletschers, der auf dem Weg ihrer jüngsten Expedition lag, in den vergangenen Jahren stark abgenommen, schildert Dujmovits. Eine Folge davon sei: "Im Vergleich zu vor 25 Jahren sind die Flüsse massiv angeschwollen." Für die Kletterer bedeutet dies, dass die An- und Abmärsche zu ihren Bergen immer beschwerlicher werden.

260 Kilometer waren der Bühler und die Kanadierin bei ihrer jüngsten Expedition zu Fuß gegangen, mit etwa 16 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken. Der Hin- und Rückweg zwischen Skardu, dem Dorf am Endpunkt des Karakorum-Highways, und dem Basislager in der Nähe des K2 verläuft teilweise an Wildwassern entlang, die mehrfach zu überqueren sind. "Da waren Wassermassen unterwegs, wie ich sie in dieser Form bisher nicht gekannt habe", berichtet Dujmovits. "Wir mussten deshalb sehr viele Umwege gehen." An Passagen, an denen früher gefahrlos ein Flussbett durchquert werden konnte, seien von den Pakistani inzwischen Hängebrücken, zum Teil auch stabilere Konstruktionen mit Stahlträgern, errichtet worden. Durchschnittlich 20 Kilometer schafften beide pro Tag; Dritter im Bund war ein einheimischer Koch, der den Bühler Alpinisten seit vielen Jahren bei dessen Touren im Karakorum-Massiv begleitet.

Was für die Bergtouristen kaum mehr als eine zusätzliche logistische Herausforderung bedeutet, könne allerdings weiter unten, für die Bewohner der Täler, zu einem existenziellen Problem werden, befürchtet Dujmovits. Wenn auf Dauer zu viel Schmelzwasser - insbesondere im Indus, dem längsten und wichtigsten Strom Pakistans - im Frühjahr zu rasch abfließe, drohe der Landwirtschaft in heißen Sommern Missernten, wenn nicht ausreichend Wasser auf die Felder geleitet werden könne.

Ungewöhnlich seien auch die sehr hohen Temperaturen gewesen, ergänzen Dujmovits und Hansen. Sie berichten von Tagen, an denen sie im T-Shirt im Basislager draußen sitzen konnten. Oder von Abenden im Biwak auf 5000 Meter Höhe, an denen es regnete und erst tief in der Nacht der Niederschlag in Schnee überging. Hansen: "Wir saßen tatenlos im Zelt, in der Hoffnung, dass es bald gefriert." An ein vorzeitiges Aufbrechen sei angesichts der Lawinengefahr, die mit sinkender Temperatur abnimmt, nicht zu denken gewesen.

Dass beiden letztlich die erhofften Gipfelerfolge an zwei bislang unbestiegenen Siebentausendern versagt blieben (das BT berichtete), wollen sie jedoch nicht auf den Klimawandel zurückführen. Am Praqpa Ri trafen sie sehr schlechte Schneebedingungen an, die vermutlich in einem extrem kalten Winter begründet seien, in dem es lange nicht geschneit hatte. Dujmovits berichtet von einem "Schwimmschnee" ohne Bodenhaftung. Er und seine Partnerin mussten erleben, wie eine große Flanke unterhalb von ihnen plötzlich komplett in die Tiefe donnerte: "Wir waren froh und glücklich, als wir endlich unten ankamen."

Der Fels in der Wand des Gasherbrum VI, dem zweiten Ziel, sei ungewohnt kompakt gewesen, die Oberfläche fast glatt. "Ich habe über eine längere Strecke keinen Haken reingebracht", erzählt der Bühler. Wegen der fehlenden Sicherungsmöglichkeiten sei man schließlich umgekehrt.

Gleichwohl sei es ein spannendes Erlebnis gewesen, sich in einen unberührten Bereich vorzuwagen, für den keinerlei Routenbeschreibungen existierten. Solche gibt es vielfältig für die Schweizer Alpen, wo es das Paar gleich im Anschluss an die Rückkehr hinzog. Als nächstes Kletterrevier steht Nordspanien im Kalender.

Pläne für nächstes Frühjahr, sagt Dujmovits, habe er noch keine. "Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ob ich nochmals an den Mount Everest will." Eine Besteigung ohne künstlichen Sauerstoff (wie an den anderen 13 Achttausendern) fehlt ihm noch.