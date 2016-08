Die erste Ratsfrau aus Altschweier

20 Jahre lang vertrat die Christdemokratin ihre Partei im Ratssaal des Friedrichsbaus, um dann zu einem Zeitpunkt aufzuhören, "als Wählergunst und Beliebtheit am größten waren". Heute kann sie ihren 70. Geburtstag feiern, findet mehr Zeit für Familie und Enkel sowie Garten und Reben. Der Kommunalpolitik hat sie jedoch nicht abgeschworen, als Ortschaftsrätin mischt sie weiter munter mit. "Das macht Spaß, weil man viel für den Ort tun kann." Sie gehört zu denen, die sich intensiv den Aufgaben widmen, und verficht dabei durchaus auch eigene Standpunkte.

1976 war die gesellige und fröhliche Pfälzerin, gebürtig in Altleiningen bei Grünstadt, mit ihrer Familie von Eckartsweier bei Kehl nach Altschweier gezogen und fühlte sich auf Anhieb von der Dorfgemeinschaft bestens aufgenommen. Seit 40 Jahren ist sie ein Aktivposten der Frauengymnastik.

1971 hatten sie und ihr Mann Manfred, der aus Altschweier stammt, in der Liebfrauenkirche in Bühlertal geheiratet. Ihre Jugendzeit hatte Dietmeier ab dem zehnten Lebensjahr in Bühlertal verbracht, das ihr zur neuen Heimat wurde.

Nach Volksschule und Handelsschule machte sie bei Bosch eine Lehre zum Industriekaufmann ("So hieß das damals") und wurde bereits mit 19 Jahren Chefsekretärin des kaufmännischen Werkleiters. Als ihr Mann nach dem Studium seine erste Stelle als Betriebswirt in Kehl annahm und ein Umzug anstand, wechselte sie ins dortige Landratsamt. Fünf Jahre lebte das junge Paar in Eckartsweier, ehe es sich entschied, in Altschweier zu bauen. Zwei Kinder, eine Tochter und ein Sohn, wuchsen im neuen Eigenheim gegenüber dem Sportplatz auf.

Ihr Talent zum Schreiben brachte ihr im Dorf einige Berufungen zur Schriftführerin ein: bei der Partei, den Gymnastikfrauen und als Elternbeirätin in Kindergarten und Schule. Außerdem ist sie seit vielen Jahren Pressewartin der CDU Altschweier und des Frauenunion-Stadtverbandes Bühl und Umland. Den früheren Ortsvorsteher Eugen Waßmer und Stadtrat Fridolin Hörth bezeichnet sie als ihre wichtigsten Mentoren: "Von beiden habe ich viel für die politische Arbeit gelernt." Nicht zu vergessen: Willi Hörth (auch er inzwischen verstorben) und dessen Vorgänger Karl Hörth an der Fraktionsspitze.

Von Fridolin Hörth ließ sie sich auch anstecken, über das Heimatgeschehen zu schreiben. Seit 20 Jahren ist Christel Dietmeier als freie Mitarbeiterin für das Badische Tagblatt tätig: "Ich habe gewissermaßen den Friedel beerbt."

Für Eugen Waßmer hatte es 1994 unmittelbare Konsequenzen, dass er die zwei Jahre zuvor in die Partei eingetretene Zugezogene zur Kandidatur aufgefordert hatte. Er verlor daraufhin vorübergehend sein Mandat im Gemeinderat. "Das war mir sehr peinlich", erinnert sich Dietmeier, von den Wählern mehr Stimmen als der Ortsvorsteher erhalten zu haben. "Ich habe mich dann mit einer Flasche Sekt bei ihm gewissermaßen entschuldigt."