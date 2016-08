Pokémon-Jagd am Zwetschgenbrunnen mit freiem WLAN Bühl (red) - Kostenlos und unbegrenzt surfen - das ist für die Bühler nun am Zwetschgenbrunnen vor dem Beratungscenter der Volksbank Bühl möglich. Am Donnerstag nahm OB Hubert Schnurr gemeinsam mit Claus Preiss, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bühl, den offiziellen Start des neuen Angebots vor. (red) - Kostenlos und unbegrenzt surfen - das ist für die Bühler nun am Zwetschgenbrunnen vor dem Beratungscenter der Volksbank Bühl möglich. Am Donnerstag nahm OB Hubert Schnurr gemeinsam mit Claus Preiss, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bühl, den offiziellen Start des neuen Angebots vor. "Wir freuen uns, dass wir den Bühler Bürgern und allen Gästen den ersten freien WiFi-Hotspot im öffentlichen Raum anbieten können", erklärte Preiss. Als innovative Bank habe man bereits vor mehreren Monaten in den Schalterräumen der Bühler Hauptstelle freies WLAN eingeführt. "Dies nun auf den Außenbereich rund um die Bank auszudehnen, ist nur eine logische Entwicklung für uns." Auch die Pokémon-Go-Spieler werde das neue Angebot freuen. Zwei Poke-Stops sind direkt an der Bank. "Und jetzt kann hier mit unserem freien WLAN auch gejagt werden", fügte Preiss hinzu. Der Oberbürgermeister freute sich gemeinsam mit Corina Bergmaier, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung, über das erste kostenlose WLAN-Angebot an einem öffentlichen Platz in seiner Stadt, auch wenn er selbst kein Pokémon-Spieler sei, wie er augenzwinkend bemerkte. Freies WLAN in Bühl einzuführen - diese Absicht besteht schon länger, auch aufseiten der Kommune. Schnurr sagte laut Mitteilung des Kreditinstituts: "Das schätzen wir an der Zusammenarbeit mit der Volksbank - solche Projekte werden nicht lange diskutiert und durch viele Gremien geschickt. Man tauscht sich kurz aus, und setzt gute Ideen möglichst schnell in die Tat um." Das WLAN ist unbegrenzt nutzbar. Nutzer müssen lediglich das Netzwerk "Volksbank Bühl Free WiFi" anwählen und auf "Start Internet" klicken. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben