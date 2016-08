"Betriebe sind händeringend auf der Suche" Von Fiona Herdrich Bühl - Der demografische Wandel macht sich bemerkbar. Viele Lehrstellen für das kommende Ausbildungsjahr sind in Bühl noch unbesetzt. Besonders Handwerker und Gastronomen sind auf der Suche nach geeignetem Nachwuchs und müssen kräftig Werbung machen im Kampf um motivierte und qualifizierte Jugendliche. Großer Konkurrent ist dabei die Industrie. "Firmen müssen sich anstrengen, Azubis zu finden und eventuell auch mal Kompromisse eingehen", sagt Ingrid Koschel, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Karlsruhe/Rastatt. Der Arbeitsmarkt wandle sich zum Bewerbermarkt. "In Bühl kommen auf einen Bewerber 1,8 Ausbildungsstellen", berichtet Koschel. Neben dem demografischen Wandel und dem Trend zur weiterführenden Schulausbildung besteht in Bühl laut Koschel das Problem, dass viele Ausbildungsbetriebe mit dem öffentlichen Nahverkehr nur umständlich zu erreichen sind. "In Gastronomie, Pflege, Metallverarbeitung oder Nahrungsmittelhandwerk schrecken die Arbeitszeiten die Bewerber ab", erklärt sie. Hoch im Kurs stünden dagegen kaufmännische Berufe, Mechatronik und Büromanagement. Bei den Mädchen seien auch Stellen als Friseurin und Arzthelferin noch gefragt. 17 Lehrstellen in der Gastronomie waren Ende Juli in Bühl noch ausgeschrieben. Doch wer Koch oder Restaurantfach lernen will, geht laut Jürgen Kohler, dem Vorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, gleich in die großen Häuser. "Wir selbst hatten in diesem Jahr auf drei offene Stellen keine einzige Bewerbung", sagt der Inhaber des Hotels Engel in Vimbuch. Die Bezahlung sei nicht der Grund. Die Bewerber ließen sich vielmehr von den Arbeitszeiten abschrecken. "Junge Leute wollen abends und am Wochenende frei." Die Konsequenzen machten sich bemerkbar. Ländlich gelegene Gasthäuser müssten schließen, wenn keiner den Betrieb übernehmen möchte. "Man muss für diesen Beruf geboren sein", erklärt Kohler. Im Handwerk sieht es ähnlich aus. In Bühl wurden zuletzt noch 66 Azubis gesucht. Als Hauptgrund für die sinkenden Zahlen an geeigneten Bewerbern nennen die meisten Innungsobermeister die große Konkurrenz durch die Industrie. Große Konkurrenz durch die Industrie Wir brauchen genauso begabte junge Leute", stellt Franz Seiler fest, Obermeister der Glaser-Innung Rastatt/Baden-Baden/Bühl. Viele Bewerber hätten außerdem eine falsche Vorstellung vom Beruf des Glasers. "Gerade in der Fensterproduktion wird mit Hightech-Maschinen gearbeitet. Da müssen die Azubis qualifiziert sein", erzählt Seiler, der derzeit keinen Azubi beschäftigt. Viele Lehrlinge nutzten die Ausbildung als Durchstieg, um beispielsweise Architektur zu studieren, und blieben nicht im Betrieb. "Im Moment sind alle Unternehmen händeringend auf der Suche", berichtet Seiler. Das bestätigt Frank Hassler, Leiter des Kompetenzzentrums der Bauwirtschaft (Komzet) in Bühl: "Es gehen mehr Bauhandwerker weg als Auszubildende nachkommen." Um dem entgegenzuwirken, mache das Ausbildungszentrum Werbung auf Messen oder mit Informationstagen, zu denen Schüler eingeladen werden. Seine Klassen seien noch stark, doch auch hier zeige sich der demografische Wandel. Auch Wolfgang Seiler, Obermeister der Schreiner-Innung, sieht in den sinkenden Geburtenzahlen eine Ursache für den Abwärtstrend. Außerdem erhofft er sich mehr Unterstützung von den Schulen: "Gerade von den Realschulen wird das Handwerk weitestgehend ignoriert." Die Hände nicht schmutzig machen Die Schüler suchen sich lieber Berufe aus, bei denen sie sich die Hände nicht schmutzig machen müssen", so Seiler. Aber auch das Schreinerhandwerk sei hoch technisiert und erfordere einen gewissen Notendurchschnitt. Die Berufsschulen bieten laut Seiler eine "super Ausstattung", nur die Klassen seien zu klein. Beim eigentlich noch gefragten Beruf Friseur, macht sich die Konkurrenz durch private Schulen bemerkbar, bei denen eine einjährige Ausbildung möglich ist. Diese entziehen laut Petra Lucas von der Friseur- und Kosmetik-Innung Baden-Baden/Bühl dem Dualen System die Lehrlinge. "Vor zehn Jahren hatten wir noch über 30 Schüler in einer Beufsschulklasse. Heute müssen wir froh sein, wenn noch 16 zusammenkommen", berichtet die Obermeisterin, die einen Salon in Bühl betreibt. Derzeit gebe es eine Klasse mit 23 Friseurlehrlingen aus Bühl, Baden-Baden und Rastatt. "Die Brache hat einfach den Ruf, dass man da nichts verdient. Dabei sind die Tarife längst angepasst worden", sagt Lucas. Präsentiert sie ihr Handwerk auf Ausbildungsmessen, erlebe sie regelmäßig, dass Schüler von ihren Eltern an ihrem Stand "regelrecht vorbeigeführt" werden. Sie wünscht sich deshalb, dass auch die Politik wieder stärker die Werbetrommel für das Handwerk rührt. Marc Trautmann, Geschäftsführer des Bauunternehmens Eisenbiegler, erklärt: "Verband und Innung machen zwar viel Werbung, aber unser Image ist bei den Jugendlichen nicht gut." Das merke er dann wiederum an den Bewerbern. "Häufig fangen auf dem Bau die an, die nichts anderes gefunden haben", erzählt er. Die hohe Vergütung motiviere zwar, aber nur wenige Gesellen wollen bleiben - trotz guter Aufstiegschancen in der Branche. "Jede Firma ist froh über junge Mitarbeiter, die sich reinhängen. Sie müssen es nur wollen," sagt Trautmann.





