Zuversicht mit neuen Ideen Von Joachim Eiermann Ottersweier - Ein Unglück kommt selten allein. Der gemeinnützige Aspichhof oberhalb von Ottersweier musste im vergangenen Jahr gleich mehrere herbe Rückschläge wegstecken und schrieb erstmals unter der Geschäftsführung von Ewald Glaser rote Zahlen. 2016 sieht es für den traditionsreichen Gutshof wieder etwas besser aus, nachdem die Schließung der Hub-Außenstation 10 durch das Angebot betreuten Wohnens allmählich kompensiert werden kann. Im Frühjahr 2015 war eine Epoche zu Ende gegangen. Patienten mit psychischen Erkrankungen, die bislang auf dem Hof gelebt und im Rahmen ihrer Möglichkeit in der Landwirtschaft mitgearbeitet hatten, mussten aus unterschiedlichen Gründen ins benachbarte Pflegeheim umziehen. "Da sind wir von zehn auf drei Bewohner abgestürzt", schildert Glaser die Auswirkung der Stationsschließung. Die Gemeinnützigkeit des Hofs geriet in Gefahr. Mühselig gestaltete sich die Umstrukturierung zum betreuten Wohnen, die erst mit der Beschäftigung einer eigenen Diplom-Sozialpädagogin Fahrt aufnahm. Inzwischen leben wieder sechs Bewohner fest auf dem Hof. Glaser ist zuversichtlich, dass bis Jahresende acht der insgesamt maximal neun Wohnplätze vergeben sind. Die Sozialpädagogin leitet die Hofbewohner an und unterstützt diese im Alltag. Sie gibt "ihren" Männern eine feste Tagesstruktur. Ebenfalls eine Aufgabe in der Landwirtschaft finden sieben Integrationskräfte, die täglich von außerhalb auf den Hof kommen. 20 Männer und Frauen aus den Werkstätten der Lebenshilfe (WdL) und aus dem Pflegeheim Hub helfen in der Gärtnerei mit. Hinzu kommen 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Handicap, inklusive Aushilfen. In der Summe ergibt sich ein Personalstamm von fast 65 Beschäftigten in den diversen Produktionszweigen des Gutshofs; Metzgerei und Bäckerei mit eingeschlossen. "2015 war ein wirtschaftlich schwieriges und unbefriedigendes Jahr", zieht Glaser Bilanz. So brachen nicht nur die Erstattungen für die Patientenbetreuung infolge der Auflösung der Station 10 weg, sondern erlitt auch die Saatmaisernte durch Trockenheit einen Totalausfall. Der fehlende Regen habe auch in der Sparte Körnermais und im Weinbau ("in der Menge, nicht bei der Qualität") zu erheblichen Ertragsausfällen geführt. Vor dem Hintergrund ruinös sinkender Milchpreise gingen auch die Erlöse für die hofeigene Milch und die Molkereiprodukte zurück. Ferner hätten dem Hof die Tarifsteigerungen bei den Personalkosten, ein hoher Reparaturaufwand an Gebäuden und Maschinen sowie die Abschreibungen zu schaffen gemacht. Zu allem Übel flatterte eine "Riesenwasserrechnung" auf den Tisch, die man sich zunächst nicht erklären konnte. Unter dem Strich stand 2015 ein Defizit von 154000 Euro. Eigenkapital erhöht Der Rastatter Kreistag beschloss kurz vor der Sommerpause eine Änderung des Gesellschaftsvertrags, mit der Ewald Glaser den Aspichhof zukünftig auf eine finanziell solide Grundlage gestellt sieht. So wurde das Eigenkapital erhöht, und der Geschäftsführer fungiert nunmehr als Mehrheitsgesellschafter. Glaser hält 51 Prozent der Anteile, das Klinikum Mittelbaden 49 Prozent. "Mit Kosteneinsparungen allein kommt man auf Dauer nicht durch", sagt Glaser. Es komme am Aspichhof vielmehr darauf an, durch neue Produkte die Wertschöpfung zu erhöhen: "Das ist mein Job." Erste Ideen seien bereits umgesetzt wie die Sortimentserweiterung in der Metzgerei mit einer Hofsalami und der verstärkte Einsatz von Gewürzen bei der Wurstproduktion anstelle von Geschmacksverstärkern. Die Frischmilch soll ab Herbst in Tetrapacks abgefüllt werden. "Wir stoßen mit dem Glasflaschen-Pfandsystem an Kapazitätsgrenzen", begründet Glaser diesen Schritt. Die Literflaschen werden aber nicht komplett ausgemustert. Darin soll künftig eine nicht entrahmte Milch mit sehr hohem, natürlichem Fettanteil neu angeboten werden. "Damit schaffen wir uns ein Alleinstellungsmerkmal." Im Weinbau soll der Süßwein einer Beerenauslese den Eiswein ablösen. Auch denkt Glaser an die Einführung eines Cuvées, eine Mischung verschiedener Weißweintrauben. Mit der Entwicklung 2016 ist Glaser nicht unzufrieden. Auf zwei Dinge hätte er allerdings verzichten können. Ein schweres Gewitter verhagelte im wahrsten Sinne des Wortes die Apfelernte zu 50 Prozent. Außerdem galt es, die betagte Wasserversorgung zu erneuern. Kostenpunkt: 30000 Euro. Die alten Leitungen im Boden waren durchgerostet; das Rätsel der hohen Wasserrechnung war damit gelöst. Apropos Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Schwieriges Zwetschgenjahr Bühl (fh) - Ein verregnetes Frühjahr, Hagel und die Kirschessigfliege haben den Zwetschgen zugesetzt. Die Landwirte in der Bühler Region haben bislang rund zwei Drittel der Ernte eingefahren. Sie hoffen nun darauf, dass der Ertrag bei den Spätsorten besser ausfällt (Foto: fh). » Weitersagen (fh) - Ein verregnetes Frühjahr, Hagel und die Kirschessigfliege haben den Zwetschgen zugesetzt. Die Landwirte in der Bühler Region haben bislang rund zwei Drittel der Ernte eingefahren. Sie hoffen nun darauf, dass der Ertrag bei den Spätsorten besser ausfällt (Foto: fh). » - Mehr Bühl

Dorfhock mit Flair Bühl (wv) - Delikate Düfte wehten um die Nase, schwungvolle Blasmusik schmeichelte den Ohren, munter sprudelten die Gespräche der Besucher auf dem Festplatz: Der Oberbrucher Speck eierdorfhock entfaltete in seiner 20. Ausgabe sein typisches Flair (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Delikate Düfte wehten um die Nase, schwungvolle Blasmusik schmeichelte den Ohren, munter sprudelten die Gespräche der Besucher auf dem Festplatz: Der Oberbrucher Speck eierdorfhock entfaltete in seiner 20. Ausgabe sein typisches Flair (Foto: wv). » - Mehr Baden-Baden / Rastatt

Finanzspritze fürs Klinikum Baden-Baden/Rastatt (red) - Eine Finanzspritze soll offenbar das Klinikum Mittelbaden stärken. Das geht aus Unterlagen des Kurstädter Stadtrats hervor. Offenbar wollen Baden-Baden und der Landkreis Rastatt fast sechs Millionen Euro in Klinik und Aspichhof stecken (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Eine Finanzspritze soll offenbar das Klinikum Mittelbaden stärken. Das geht aus Unterlagen des Kurstädter Stadtrats hervor. Offenbar wollen Baden-Baden und der Landkreis Rastatt fast sechs Millionen Euro in Klinik und Aspichhof stecken (Symbolfoto: red). » - Mehr