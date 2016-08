Ein feuchtes Vergnügen

Ottersweier (red) - 530 Kilometer in drei Etappen auf dem Fahrrad: Diese Mammuttour haben elf Mitglieder der Radsportabteilung (RSA) des VfB Unzhurst hinter sich gebracht. Ziel war Westerlo, die belgische Partnergemeinde von Ottersweier, wo die Gruppe die Radsportfreunde der Oevelse Wielervrienden besuchte.

Der regelmäßige Besuch gehört bereits seit 27 Jahren zum festen Bestandteil des Programms beider Vereine. Alle zwei Jahre radeln die Unzhurster nach Flandern, zwei Jahre später kommen die Belgier nach Baden.

Die erste Etappe führte die RSA-Mitglieder in Richtung Saarland. Ein Sicherheitsfahrzeug begleitete sie. Bei kühlen Temperaturen ging die Strecke von Unzhurst aus in Richtung Scherzhein und zur Rheinfähre Greffern. Nach der Rheinüberquerung fuhren die Teilnehmer weiter über Drusenheim, Pfaffenhofen, Zinswiller ins Baerenthal.

Leichter Nieselregen begleitete die Rennradfahrer auf der weiteren Strecke über Lemberg, Meyerhof nach Saargemünd. Bei niedrigen Temperaturen zur Mittagszeit und weiteren Regenschauern fuhr die Gruppe weiter nach Grosbliederstroff und Spicheren in Richtung Saarlouis, dem ersten Etappenziel.

Am nächsten Morgen ging es auf der zweiten Etappe in Richtung Losheim an der belgischen Grenze weiter. Bei bedecktem Himmel starteten die Teilnehmer in Richtung Merzig, Britten und den Hunsrück. Von dort ging es weiter nach Trier. Erneut setzten Niederschläge ein. Bei Starkregen kämpften sich die Sportler auf der B51 nach Bittburg durch viele Anstiege. Anschließend bogen sie ab ins Nimstal. Die Fahrt ging weiter nach Sefferen, Schönecken und durch den deutsch-belgischen Naturpark nach Prüm. Am Ende der Etappe in Loßheim waren alle froh, das Ziel erreicht zu haben. 100 der insgesamt 160 Kilometer an diesem Tag waren verregnet. Die Freude war umso größer, da die Delegation der Oevelse Wielervrienden ebenfalls in Loßheim angekommen war.

Die letzte Etappe nahmen die deutschen und die belgischen Radler gemeinsam in Angriff. Es ging bei bewölktem Himmel entlang der deutsch-belgischen Grenze, die beim Losheimer Graben überquert wurde. Kurze Zeit später wartete auch schon der Botrange auf die Radfahrer, mit 694 Metern die höchste Erhebung Belgiens. Der Anstieg war bald geschafft, es folgte eine kilometerlange Abfahrt. Es ging weiter durch einige malerische Ortschaften der Ardennen, wo die Radler mit Kopfsteinpflaster und den oftmals schlechten Straßenzuständen zu kämpfen hatten. Einen kurzen Zwischenstopp legte die Gruppe in Alken ein, wo nochmals einige Radsportfreunde aus Oevel warteten, um die restlichen 50 Kilometer gemeinsam zu bestreiten. Bei einem "Welkomstdrink" und Gebäck konnten sich die RSA-Sportler und ihre belgischen Freunde von den Strapazen der Fahrt erholen, bevor die Quartiere bezogen wurden.

Doch auch vor Ort ging es sportlich weiter. Am nächsten Morgen stand eine Mountainbike-Tour auf dem Programm. Da es die Tage zuvor auch in Belgien geregnet hatte, war der Weg gespickt von vielen Pfützen. So wurde aus der anfangs noch trockenen Tour zum Schluss eine richtige Schlammschlacht. Am Nachmittag trafen weitere RSA-Mitglieder aus Unzhurst mit dem Bus ein, um am Besuchsprogramm teilzunehmen. Abends wartete im Clubhaus des Fußballvereins Blauwvoet Oevel ein Essen mit belgischen Spezialitäten auf die Gäste.

Am nächsten Tag folgte der Besuch eines Bergbaumuseums bei Beringen. Anschließend gab es eine Führung durch die historischen Industriegebäude der ehemaligen Kohlezeche mit der Lohnhalle, dem Lampensaal und einer schier endlosen Anzahl von Spinden und Duschkabinen. Abends wurde die belgisch-deutsche Freundschaft bei einem Barbecue gefeiert.