Fürs Radio das Schatzkästchen geöffnet

Lichtenau - "Ein Lied geht um die Welt", sang Tenor Wolfgang Haag am Donnerstagnachmittag auf dem Platz vor der Lichtenauer Stadthalle. Wie ein Lied um die Welt, so zog es auch das Karlsruher SWR4-Studio auf seiner diesjährigen Sommererlebnistour kreuz und quer durch Baden. Den neunten und vorletzten Etappentag legten die Moderatoren Irene Merkel und Johannes Stier im Hanauerstädtchen Lichtenau ein, das an diesem Tag sein Schatzkästchen öffnete.

"Wir machen Station in einem kleinen Landstädtchen", erfuhren die Radiohörer bei der Liveübertragung aus Lichtenau. Eine Stunde lang wurden über den Sender nicht nur die Musikwünsche ausgestrahlt. Im ganzen Land konnten die Zuhörer erfahren, was es in Lichtenau alles zu entdecken gibt. Und sie lernten, dass der Himmel dort nicht immer blau ist. "Wir zeigen, dass wir auch Regenwetter und grau können; wir können alles", sagte Bürgermeister Christian Greilach.

Vor großer Kulisse und zahlreichen Besuchern durfte Merkel Platz nehmen im Hochzeitskäfer von Hans-Karl Burger, Sprecher der Lichtenauer Käferfreunde, der dann auch gleich auf das nächstjährige Treffen aufmerksam machte. "Es gibt Stellen am Rhein, da gibt es die Schnakenplage. Hier in Lichtenau gibt's die Käferplage", scherzte Merkel, bevor Lichtenau weiterfeiern, ja so mancher Besucher sogar tanzen durfte. Vor der Stadthalle in Lichtenau und im ganzen Sendegebiet war Jürgen Drews zu hören. Auch Michael Bollinger kam als Intendant des Scherzheimer Hoftheaters zu Wort und durfte eine Kostprobe seines bekannten Spitzmaulfrosches als Schmankerl überbringen. Bereits am Mittag hatte er zahlreiche Besucher im Hoftheater begrüßt, denn Fritz Kühnle führte im Rahmen des Sommererlebnisses eine Wanderung nach Scherzheim, wo auch die Weinbrennerkirche auf dem Programm stand. Thomas Kohler, Vorsitzender des Modellclubs 1:87 Lichtenau, wandelte mit seinen Gästen auf den Spuren der ehemaligen mittelbadischen Eisenbahn, Patrick Götz auf denen des jüdischen Lebens, und Greilach gab Einblicke in die Lichtenauer Geschichte.

Wieder bei der SWR4-Hockete angekommen, zeigten sich Elke Haag und ihre beiden Söhnen Philipp und Stephan von ihrer musikalischen Seite. Wie sehr Volksbrauchtum und Dialekt in Lichtenau noch gelebt werden, bewiesen die Trachtentanzgruppe mit Edeltraud Link und die Tanzgruppe des TV Scherzheim, aber auch das Lichtenauer Urgestein Winfried Bertsch, der die Besucher mit "Salut" begrüßte und aus seinem Buch "Des geht uf ke Kuehhutt" in alemannischer Mundart von der "Großel uf franzesisch" erzählte. "De Nawel esch bei uns in Lichtenau de Buchnawel, in Grauelsbaum eschs der Nebel", erklärte die fast 90-jährige Eva Kautz dem "harten Kern", einer Gruppe eingefleischter Sommerlebnis-Fans.

Während die beiden Scherzheimer Gastronomen die Gäste bewirteten, unterhielt das Akkordeon-Orchester unter Leitung von Sandra Eller mit flotten Tönen. "Da wo's dampft, da bin ich", ertönte es von Ferne, und Moderator Stier kam mit einem Oldtimer-Traktor angefahren. Karl Wahl erzählte, wie er seinen Porsche im Elsass fand und dass der Edelstahlauspuff einen super Sound hat. "Ich hab' gelernt: Wenn man in Lichtenau zum Wurstsalatessen fährt, dann mit dem Traktor", frotzelte Stier charmant. Nach einer Tanzvorführung des Muckenschopfer Bauchtanzstudios durfte sich Greilach als SWR4-Glücksfee präsentieren und die Gewinner einer Verlosung ziehen.