Zahlreiche Leckerbissen der Kleinkunst



Bühl (red) - Das Programm für das zweite Halbjahr im Bühler Schütte-Keller, das Rüdiger Schmitt mit seinem Team zusammengestellt hat, bietet wieder zahlreiche Leckerbissen der Kleinkunst. Zum Auftakt der neuen Saison ist am Samstag, 17. September, das Duo Barth & Roemer mit "Groove Chansons" zu erleben. Mit der ersten CD "Groove Chanson" erhielten beide 2013 den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Volkmar Staub, der "Wortspielphilosoph des deutschen Kabaretts" ist mit seinem aktuellen Programm "Mund voll Staub" am Samstag, 24. September, auf der Bühne zu erleben. Peter Finger , einer der wichtigsten zeitgenössischen Fingerstyle-Gitarristen und Komponisten für Gitarrenmusik, ist am Samstag, 8. Oktober, wieder zu Gast in Bühl. Zum zweiten Mal besucht der bereits mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Ingo Börchers am Samstag, 15. Oktober, mit seinem aktuellen Programm "Ferien auf Sakrotan" den Schütte-Keller. Ein Doppelkonzert wird am Samstag, 29. Oktober, präsentiert, wenn Rüdiger Oppermann, der als "Deutscher Meister der Keltischen Harfe" und international als einer der bedeutendsten und innovativsten Harfenisten gilt, auf den Gitarristen Jø;rgen Lang, bekannt von Hölderlin Express und DAN, trifft. "Schau Liebling, der Mond nimmt auch zu" behauptet der Kabarettist David Leukert am Freitag, 4. November. "Bitterböse" Krimikurzgeschichten liest Eva Klingler am Samstag, 12. November. Sie wird begleitet von dem virtuosen Ettlinger Gitarristen Volker Schäfer. (red) - Das Programm für das zweite Halbjahr im Bühler Schütte-Keller, das Rüdiger Schmitt mit seinem Team zusammengestellt hat, bietet wieder zahlreiche Leckerbissen der Kleinkunst. Zum Auftakt der neuen Saison ist am Samstag, 17. September, das Duomit "Groove Chansons" zu erleben. Mit der ersten CD "Groove Chanson" erhielten beide 2013 den Preis der deutschen Schallplattenkritik., der "Wortspielphilosoph des deutschen Kabaretts" ist mit seinem aktuellen Programm "Mund voll Staub" am Samstag, 24. September, auf der Bühne zu erleben.einer der wichtigsten zeitgenössischen Fingerstyle-Gitarristen und Komponisten für Gitarrenmusik, ist am Samstag, 8. Oktober, wieder zu Gast in Bühl. Zum zweiten Mal besucht der bereits mehrfach ausgezeichnete Kabarettistam Samstag, 15. Oktober, mit seinem aktuellen Programm "Ferien auf Sakrotan" den Schütte-Keller. Ein Doppelkonzert wird am Samstag, 29. Oktober, präsentiert, wennder als "Deutscher Meister der Keltischen Harfe" und international als einer der bedeutendsten und innovativsten Harfenisten gilt, auf den Gitarristenbekannt von Hölderlin Express und DAN, trifft. "Schau Liebling, der Mond nimmt auch zu" behauptet der Kabarettistam Freitag, 4. November. "Bitterböse" Krimikurzgeschichten liestam Samstag, 12. November. Sie wird begleitet von dem virtuosen Ettlinger Gitarristen Jacques Stotzem ist einer der vielseitigsten Fingerstyle-Gitarristen der aktuellen Gitarrenszene. Für viele Fans der akustischen Musik zählt er zu den absoluten Favoriten. Er ist am 19. November erstmalig im Schütte-Keller live zu erleben. Im Laufe der schon über 30-jährigen Bühnenkarriere von Lydie Auvray hat sich ihr Name zu einem Synonym für moderne und leidenschaftliche Akkordeonmusik entwickelt. Der Französin gebührt laut Schmitt ein wesentlicher Anteil an dem "kulturhistorischen Verdienst", das Akkordeon in Deutschland gründlich von dem ihm anhaftenden Volksmusik- und Schlagermuff befreit zu haben. Auvray wird im Rahmen der "Musetteries - Tour 2016" am Freitag, 25. November, mit ihrem Trio die Bühne betreten. Paul Millns, aus Norfolk stammender Sänger, Songschreiber und Pianist gehört zu den besten Blues-Musikern Englands. Deshalb sichern (beziehungsweise sicherten) sich Stars wie Eric Burdon, John Mayall, David Crosby, Ralph McTell, Louisiana Red oder Alexis Korner dessen musikalische Dienste. Rüdiger Schmitt darf Millns am Freitag, 2. Dezember, mit seiner Band im Schütte-Keller begrüßen. Zum Abschluss des Jahres kann sich das Publikum am 10. Dezember wieder auf Florian Schroeder und Volkmar Staub freuen. Sie lassen das Jahr Revue passieren mit "Zugabe 2016 - Der kabarettistische Jahresrückblick. Zugabe sei die "ultimative Schocktherapie, jedes Jahr neu, ohne Rezept", so der Veranstalter. Weitere Informationen und Reservierungen unter (07223) 250076, E-Mail: schuettekeller@web.de. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





