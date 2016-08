Wunderschöner Regenbogen, wunderbarer Abend

Dabei hatte der Abend wahrlich gar nicht gut angefangen: Bei Konzertbeginn um 20 Uhr fielen noch letzte dicke Regentropfen vom Himmel. Die Stühle waren nass, das langsam eintrudelnde Publikum hatte sich unter die Balustraden des Bürgerhauses und unter die Zelte verzogen - nur einige hartgesottene Besucher mit Regenschirmen, in Capes, Regenjacken oder Mülltüten gehüllt, hatten die sonst so begehrten Stühle besetzt.

Die meisten Konzertbesucher zeigten sich allerdings erst mal erstaunt: Findet das Konzert etwa draußen statt? Eine Entscheidung, die sich nicht nur als mutig, sondern auch als richtig herausstellen sollte. Kaum hatten die Musiker die Bühne betreten, verzogen sich die Regenwolken wie von Zauberhand, ein wunderschöner Regenbogen erschien über dem Platz, und die Besucher erlebten einen wunderbaren Abend und eine grandiose Live-Band unter freiem Himmel, die zu Recht frenetisch gefeiert wurde.

Es wurde nicht zu viel versprochen in der Programmankündigung von "United Soul Opera": ein Feuerwerk an Stimmen und eine eindrucksvolle, das Publikum mitreißende Gesangsshow. Von welchem Solisten sollte man am meisten schwärmen? Von der unglaublichen Opern-, Musical- und Soulsängerin Katja Richter-Ghahremanpour, dem Opernsänger-Tenor Harrie van der Plas oder dem begnadeten Soulsänger Larry Hawthorne? Nicht zu vergessen den Nachwuchs-Sänger aus Gernsbach Max Kottler, der den Songs von Joe Cocker Leben einhauchte. Oder die aus Bühl stammende Thao Minh Nguyen, die nicht nur hinreißend sang, sondern auch so aussah. Geboten wurden Highlights aus den beliebtesten und erfolgreichsten Musicals, bekannte Arien und Duette aus der Welt der Oper und die größten Erfolge aus dem Bereich der Soul Musik.

Dass diese verschiedenen Musikrichtungen perfekt zusammen harmonieren können, zeigte die zweieinhalbstündige Show. Der Platz vor dem Bürgerhaus füllte sich mit der Zeit. Songs von James Brown wie "It's a Man's Man's Man's World" in beeindruckender Interpretation des amerikanischen Soulsängers Jimi Carrow und des Tenors Harrie van der Plas erzeugten Gänsehaut pur. Ebenso wie die gesanglich brillante Interpretation des Tenors von Puccinis "Nessun dorma". Für atemlose Stille sorgte das Stück "Barcelona", ein Lied des Rocksängers Freddie Mercury und der Opernsängerin Montserrat Caballé.

Eine leichte Moderation mit kleinen galanten Einlagen machte die Show perfekt. Ebenso die Kostümwechsel. Auch das Publikum wurde in die wahrlich mitreißende Show einbezogen. So bei Bizets "Carmen" in der stimmgewaltigen Besetzung durch Katja Ghahremanpour-Richter. Sie holte einen Zuschauer direkt auf die Bühne und konnte ihn auch zu einem Tänzchen und einer schauspielerisch witzigen Darbietung animieren.

Langer Applaus und mehrere Zugaben ließen den Platz vor dem Bürgerhaus noch einmal erbeben. Genauso so muss ein niveauvoller Sommerabend sein: Open-Air-Musik und unzählige feiernde und singende Menschen. Max Kottler sorgte mit rauchiger Stimme und Songs von Joe Cocker ("You can leave your Hat on" und "With a little Help from my Friends") für ein letztes Gänsehaut-Feeling bei diesem Kultursommer.