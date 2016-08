Kopfkino entführt auf die Bühlerhöhe

Bühl - Ein Höhepunkt des diesjährigen Kultursommers war am Freitagabend die Buchpremiere auf der Terrasse der Bühler Mediathek. Die Neugier auf "Bühlerhöhe", der neue Roman der aus Achern stammenden und mittlerweile in Köln lebenden Autorin Brigitte Glaser, war dermaßen groß, dass die 150 Plätze nicht ausreichten.

Wer zu spät kam, dem bleibt immerhin der Trost auf das eigene Lesevergnügen. Zwei Arten, dies zu tun, eröffnen sich dem Leser: Wahlweise ganz langsam, um anhand der heimatlichen Geografie von Bühlertal durch die Gertelbachschlucht bis hinauf zur tannengeschwängerten Bühlerhöhe literarisch zu wandern. Manche werden aber wohl jene Variante bevorzugen, zu der Sonja Kropp, die Leiterin des Büchertempels, rät, nämlich eine ganze Nacht zu opfern, um ja nicht den Spannungsbogen zu verlieren.

Ein Heimatkrimi ist es dieses Mal nicht, was die erfolgreiche Autorin Brigitte Glaser den Zuhörern der sommerlichen Lesung auf Bühls schönstem Balkon vorstellt. Dafür hat das literarische Produkt, mit dem sie vom Start weg auf Platz elf der Spiegel-Bestseller-Liste einsteigt, zu viel Substanz und gedankliche Tiefe.

Obwohl - kriminell ist es schon, was den atemberaubenden Plot ausmacht. Es geht um nichts Geringeres als um einen geplanten mörderischen Anschlag auf Bundeskanzler Adenauer. Und damit taucht der mit gespitzten Ohren versehene Zuhörer der Lesung nicht nur tief in den Schwarzwald ein, sondern auch in die politischen und gesellschaftlichen Zustände der BRD in den 1950er Jahren. Das Tolle an der Sache ist: Brigitte Glaser ist eine Schriftstellerin, die ihren Text genau so faszinierend vorträgt, wie er zwischen den Buchdeckeln steckt.

Akzentuiert lässt sie die zwei Hauptprotagonistinnen die Geschichte erzählen, und wenn dann Agnes, die Hotelangestellte aus Bühlertal, im Roman auftaucht, darf es durchaus auch mal alemannisch sein. Agnes macht sich so ihre Gedanken über Adenauer, der auf der Hundseck ins Schwimmbad eintaucht.

Brigitte Glaser, die für ihr literarisches Ereignis bestens recherchiert hat, merkt aber schmunzelnd an, dass dies eine der Fiktionen ist, mit denen sie ihre Hintergrundgeschichte anreicherte.

Es waren noch goldene Zeiten, als das benachbarte Kurhotel Hundseck, der heutige Schandfleck des Nordschwarzwalds, als Destination betuchter Touristen diente. Dass das damals umstrittene Entschädigungsgesetz sowohl die Gemüter in Deutschland wie in Israel erregte, ist heute auch nicht mehr so bekannt.

Glaser lässt in dieser von Männern in Alleinherrschaft dominierten Adenauer-Ära den Frauen das Wort. Dies sorgt gleichwohl noch für mehr inhaltliche Brisanz. Zum einen hätten wir da die flotte Hausdame des ehemaligen Nobelhotels Bühlerhöhe, zum anderen die aus Nazi-Deutschland vertriebene Agentin wider Willen, die im Auftrag des gemäßigten Mossad den Anschlag der radikalen Zionisten verhindern soll.

Es gibt aber, so viel sei angemerkt, in diesem Belletristik-Meisterwerk auch humorvolle Passagen, die das Bühler Publikum schmunzeln lassen. Aber eben auch Leichen, wobei der Hundseck-Chef im Roman beschwichtigt: "Die Herren Jäger schießen nur auf Wild."

Ein marokkanischer Waffenhändler befindet sich da nicht zufällig im Revier. Bei alldem ist es eigentlich schade, dass der Blick von der Mediathek-Terrasse auf die Bühlerhöhe nicht funktioniert. Man müsste das Bürgerhaus etwas zur Seite schieben können, und schon wäre der Hauptspielort zu erblicken.

In der sich anschließenden Fragerunde hat die Autorin für alle Buchbegeisterten eine einleuchtende Antwort nach einer möglichen Verfilmung. Wichtiger sei das im Leser entstehende Kopfkino. Gute Literatur vermag dies, und Brigitte Glasers "Bühlerhöhe" gehört unbestritten dazu. Keine Frage, dass sich viele Besucher der Lesung anschließend ihr frisch erstandenes Buch von der Autorin signieren lassen. Seit wenigen Tagen ist "Bühlerhöhe" im Buchhandel und in den BT-Geschäftsstellen erhältlich.