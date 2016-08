Die etwas andere Form von "Mitfahrgelegenheit"

Von Fiona Herdrich Rheinmünster - Durch die Kopfhörer dringt gedämpft das Brummen des kleinen Flugzeugs. Das Murgtal und der Merkur unter uns erinnern an die heile Welt der Modelleisenbahnen. In einer Kurve über Baden-Baden fragt Rick Golicki, der Pilot, ob ich schon gefrühstückt hätte. "Wenn nicht, kann ich auch in einem steileren Winkel fliegen." Solche persönlichen Wünsche sind nur möglich, wenn man entweder so vermögend ist, dass man sich locker den Luxus eines Privatjets leisten kann, oder man sich von Piloten mit kleinen Maschinen mitnehmen lässt. Fahrgemeinschaften gibt es wahrscheinlich schon länger, als es Autos gibt, und Mitfahrgelegenheiten im Internet zu buchen, ist für viele heute so normal wie einkaufen. Privatpersonen bieten dabei Fahrten über ein Portal an und verlangen im Gegenzug von ihren Fahrgästen, dass sie sich an den Spritkosten beteiligen. Dieses Konzept haben Lars Klein und seine Kollegen auf private Flüge umgemünzt. Auf ihrem Portal wingly.io bietet Rick Golicki Flüge vom Baden-Airport aus an. Dort finde ich den Piloten und kann ihm direkt eine Nachricht schicken. Den Flug bei ihm zu buchen, ist unkompliziert. Einziger Unterschied zum Kauf eines Fernbustickets: Ich muss mein Gewicht angeben. Was mich zunächst stutzig macht, ergibt durchaus Sinn, wie mir Golicki am nächsten Tag im Baden-Airpark erklärt. Durch eine Sicherheitsschleuse geht es zu der Halle, in der die Propellermaschinen parken. Das Flugzeug, eine Diamond DA42 mit vier Sitzplätzen, gehört zu den größeren Modellen unter den Privatfliegern. 500 Kilo dürfen Sprit, Gepäck und Passagiere zusammen wiegen. Je nach Gepäck- und Körpergewicht kann das Flugzeug besetzt werden. Nachdem er die Diamond aus der Flugzeughalle gerollt hat, überprüft der Pilot ihren Zustand: Öl, Triebwerke, Propeller, Reifendruck. "Fix losfliegen geht nicht. In der Ruhe liegt die Kraft", erklärt der 26-Jährige. Das Flugzeug gehört der Druckerei Bischoff, bei der Golicki als Assistent der Geschäftsleitung arbeitet. Das Unternehmen nutzt den Flieger, um Mitarbeiter zu Terminen in ganz Deutschland zu schicken. Firmenchef Steffen Hecker, der uns auf unserem Flug begleitet, erzählt: "Damit ist man nur einen halben statt einen ganzen Tag unterwegs." Ihre "Wespe" sei ein Allrounder, fliege dank Enteisungsanlage bei fast jedem Wetter und biete mehr Sicherheit als kleinere Modelle. Weiß Golicki schon im Voraus, dass noch Plätze frei sind, bietet er diese bei der Mitflugzentrale an. "Das spart uns einfach Kosten. Für einen Tagesausflug zum Beispiel nach Salzburg hin und zurück ist es aber schwierig, einen Passagier zu finden", sagt er. Seinen Passagieren gehe es mehr um das Erlebnis als um den Transport. "Wir hatten bis jetzt immer Flugbegeisterte dabei, die so etwas mal erleben wollten", erzählt der Gaggenauer mit Berufspilotenschein. Später heißt es in der Fluggastbewertung, die Golicki auf meinem Wingly-Profil hinterlassen hat: "Trotz erstem Flug mit einem kleinen Flugzeug keinerlei Angst verspürt." Wie sollte ich auch bei so vielen Aspekten, die mir Sicherheit vermitteln. Transparenz sei dabei ein wichtiger Aspekt, sagt Lars Klein. Über die Bewertungen, die sich die Piloten auch gegenseitig geben, könnten Risikoflieger aus dem Angebot genommen werden. "Außerdem haben die wenigsten ein eigenes Flugzeug. Und wer eines chartert, wird vorher sowieso genauestens überprüft", erzählt der 21-jährige Unternehmer. Über sein Handy holt Golicki den Wetterbericht ein, der über Funk alle 30 Minuten vom Flughafen aktualisiert wird. Der Tower gibt auch die Start- und Landefreigabe. Die Vorgänge im Cockpit, die bei einem normalen Linienflug hinter abgeriegelten Türen passieren, erlebe ich direkt mit. Richtung Süden beschleunigen wir auf dem Rollfeld, von dem aus zuvor noch eine Ryanair-Maschine in einer ganz anderen Größenordnung abgehoben hat. Etwa 1000 Meter geht es in die Luft. Mit einer Geschwindigkeit von 150 Kilometern pro Stunde lassen wir den Baden-Airpark hinter uns und fliegen auf Bühl zu. Der Flug ist erstaunlich angenehm, fast wie eine normale Autofahrt nur mit besserer Aussicht. Kopfhörer mit Mikrofon, über die man sich mit dem Piloten unterhalten kann, unterdrücken die lauten Geräusche der Motoren. Auch die Aussicht muss ich nicht durch ein kleines Bullauge betrachten, sondern kann durch Front- und Seitenscheiben die Landschaft mit einer Rundumsicht genießen. Der Schwarzwald baut sich vor uns auf wie eine dunkle Wand. Golicki und Hecker weisen immer wieder auf die Orte hin, die klein und wie Spielzeugdörfer unter uns liegen. Über Baden-Baden fliegt Golicki eine Kurve. Unter uns sehen wir die Trinkhalle, das Casino und die Lichtentaler Allee. Dann geht es über den Merkur, der zum Greifen nahe ist in Richtung Gaggenau. Über dem Murgtal bricht die Wolkendecke leicht auf, und die Sonne beleuchtet die Landschaft. Ein kleiner Abstecher noch über Freiolsheim, bevor Golicki wieder dreht und wir über Raststatt zum Landeanflug ansetzen. Zurück am Boden gibt es kein Schlangestehen beim Aussteigen und kein lästiges Warten am Gepäckband, dafür eine persönliche Verabschiedung von Pilot und Flugzeugbesitzer - und das Versprechen, auf jeden Fall mal wieder abzuheben.