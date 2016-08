Smartphones lenken ab und führen ins Krankenhaus

(red) - Erneuter Notfalleinsatz auf der Sommerrodelbahn Mehliskopf - und das innerhalb von nur zwei Tagen. In allen Fällen war ein Fehlverhalten der "Piloten" die Ursache. Zunächst fuhr am Sonntag gegen 14.25 Uhr ein zehnjähriges Mädchen auf ihren elfjährigen Bruder auf. Vermutlich wollte sie die Fahrt mit ihrem Smartphone als Video festhalten und achtete nicht auf den vorausfahrenden "Verkehr". Weil sich im Krankenwagen kein Notarzt befand, wurde dieser per Rettungshubschrauber eingeflogen. Eines der beiden Kinder wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert.

Gestern dann krachte es gegen 12.30 Uhr erneut auf dem Mehliskopf. Ein Paar prallte ebenfalls aus Unachtsamkeit im Bahnhof auf einen bereits stehenden Coaster, aus dem ein Vater mit seinem Sohn gerade aussteigen wollten. Diese erlitten Prellungen und wurden zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sprecher der Sommerrodelbahn betonte gegenüber dem BT, dass auch bei diesem bereits vierten Unfall innerhalb nur weniger Wochen menschliches Versagen die Ursache war. Die TÜV-geprüfte Anlage befinde sich in einem technisch einwandfreien Zustand. Sicherheitsprobleme könnte es dann geben, wenn vor allem jüngere Fahrgäste Selfies machen oder ihre Fahrt als Video dokumentieren wollten. An guten Tagen wie nun in der Ferienzeit und damit Hochsaison werden auf der Bobbahn bis zu 1500 Fahrten notiert. Viele Besucher kommen momentan aus dem arabischen Raum.