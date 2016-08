"South Horr" soll weiterhin Zukunft haben

Hanjörg Willig aus Bühl und Edeltraud Ludwig aus Landau hatten von 1975 bis 1979 als Teilnehmer mehrerer Studienreisen in Nordkenia die Missionsstation South Horr des italienischen Consolata-Ordens kennengelernt. Sie seien so tief beeindruckt gewesen, dass die beiden beschlossen, dessen Arbeit von Deutschland aus zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung des Weltladens.

Willig und Ludwig waren davon überzeugt, dass der Zugang zur Bildung das entscheidende Hilfsangebot darstelle, das den Mädchen und Jungen den Weg aus der Armut ermögliche. Junge Menschen sollen so ausgebildet werden, dass sie sich selbst helfen können, und dann auch zum Aufbau ihres Heimatlandes als Erwachsene verantwortlich beitragen. Das Projekt basiert auf dem Prinzip der Patenschaft. Ein Pate aus Deutschland finanziert das Schulgeld für ein kenianisches Kind. Das Kirchenspiel Vimbuch förderte das Entwicklungshilfeprojekt mit Fastenessen, der Brotbackaktion zum Erntedankfest und dem Verkauf von Sträußen am Palmsonntag durch die Familienkreise sowie mit Spenden der Frauengemeinschaften. Auch die Motivation zur Gründung des Weltladens hat hier ihre Wurzeln.

Soweit es die politische Situation Kenias zuließ, reiste Ludwig jedes Jahr auf eigene Kosten nach Afrika. Sie besuchte dort die Patenkinder in ihren Familien und wählte diejenigen aus, die neu in das Projekt aufgenommen werden sollten. Von den Missionaren ließ sie sich beraten und bis ins kleinste Detail nachweisen, ob und inwieweit die kenianischen Schüler ihre Schulpflicht ernst nahmen. So wollte sie garantieren, dass das gespendete Geld sinnvoll und zielführend genutzt wurde. Viele der unterstützten Schüler machten gute Abschlüsse und verdienen heute ihren eigenen Lebensunterhalt. Einige haben einen Freundeskreis gegründet, der seinerseits wieder neue Schüler sponsert.

Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Edeltraud Ludwig, die die finanziellen Angelegenheiten über das Bistum Speyer abwickelte, gründete Hansjörg Willig aus organisatorischen Gründen in Bühl den Eine-Welt-Verein Keniahilfe und erweiterte das Projekt über die Patenschaften hinaus um Unterstützung beim Bau von Schulen und Kindergärten und die Förderung der Missionsstation North Horr. Finanziert wurden zum Beispiel auch eine Maismühle samt Gebäude, ein Fischerboot, der Bau von Zisternen und eine Werkstatt für Solarkocher.

Die Unterstützung aus dem Kirchspiel Vimbuch galt überwiegend den Patenschaften, die Ludwig vermittelte. Nach deren Tod stellte sich die Frage, wie es weitergehen sollte. Nach und nach wurde klar, dass das Projekt "South Horr" in der bisherigen Form nicht weitergeführt werden könne, da auch der Consolata-Orden plante, sich aus Personalmangel aus Nordkenia zurückzuziehen. Das Bistum Speyer entschied schließlich, dass das Patenprojekt bis zum 1. September diesen Jahres eingestellt werden sollte.

Neuer Fonds für Keniaprojekt gegründet

Doch mit dem Aachener Kindermissionswerk "Die Sternsinger" sollen die Idee und das Anliegen von Edeltraud Ludwig weiterhin eine Zukunft haben. Die übernommenen Einzelpatenschaften werden vom Bistum Speyer bis zum Ausbildungsende weitergeführt. Darüber hinaus stellt das Bistum 80 Prozent der nicht zweckgebundenen Spendengelder dem neu eingerichteten Fonds "Kenia-Projekt Edeltraud Ludwig" beim Kindermissionswerk zur Verfügung. Das kirchliche Hilfswerk wird also das Engagement weiterführen.

So werden in der Diözese Maralal in Nordkenia an 16 Grund- und vier Sekundarschulen Angebote geschaffen, um Kindern aus armen Familien den Zugang zur Bildung zu ermöglichen. An der Sister-Irene-Girls-High-School in Gikondi werden außerdem neue Räume für den Naturkundeunterricht gebaut. Die Einrichtung nimmt vor allem Mädchen auf, die sonst keine Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen.

Die übrigen 20 Prozent der nicht zweckgebundenen Spenden gehen an die Keniahilfe in Bühl. Der Verein will damit weiterhin die schulische Bildung bedürftiger Jungen und Mädchen im Norden Kenias fördern. Wie sich die Gruppen aus dem Kirchspiel Vimbuch bezüglich der weiteren Unterstützung entscheiden werden, ist noch offen.

Der Weltladen plant, auch in Zukunft einen Teil des Verkaufserlöses den Kindern und Jugendlichen in Nordkenia zugute kommen zulassen. Die Entwicklungsprojekte werden außerdem mit dem fairen Frühstück am Samstag, 17. September, im Haus Alban Stolz gefördert.