Den "Plan B" bereits im Hinterkopf

Bühl - Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt und Franz Vogel vom gleichnamigen Vimbucher Kompostierbetrieb sind sich nicht mehr grün. Spätestens seit der Absicht des Landratsamts, die Annahme von Grünschnitt im Raum Bühl in eigener Regie vorzunehmen. Auf eine Anzeige zur Anpachtung oder zum Kauf eines geeigneten Grundstücks von mindestens 1500 Quadratmetern sollen bereits mehrere Angebote eingegangen sein. Sollte der Landkreis seine Vorstellungen in die Tat umsetzen, würde dies das betriebswirtschaftliche Ende des Kompostierbetriebs Vogel bedeuten.

Der Erste Landesbeamte Jörg Peter begründet die angestrebte Neuordnung mit der Vereinheitlichung der bislang unterschiedlichen Systeme im Landkreis. Während es im nördlichen Teil lediglich Annahmeplätze für Schnittgut gebe, die energetische Entsorgung aber durch einen privaten Anbieter erfolge, werde in Vimbuch das Grüngut zugleich zu Kompost und Biomasse verwertet. Das wiederum führe zu Mehrkosten. Der Abfallwirtschaftsbetrieb, so Peter im BT-Gespräch, sei jedoch verpflichtet, "effizient und kostenbewusst" zu agieren und stets nach Einsparpotenzialen zu suchen.

Die Neustrukturierung und Vereinheitlichung der Grünschnittentsorgung stehe "seit Jahren auf der Prüfagenda". Der Vertrag mit Kompost-Vogel läuft zum Jahresende aus. Ob er nochmals verlängert wird, hängt von der Prüfung der Angebote ab. Das gesuchte Grundstück soll der Ausschreibung zufolge eine "gute Anbindung an das öffentliche Straßenverkehrsnetz" haben und vorzugsweise in einem oder am Rande eines erschlossenen Gewerbegebiets liegen. Betrieben werden soll die Annahmestelle in der Regie des Abfallwirtschaftsbetriebs.

Im Herbst, kündigt der Landratstellvertreter an, sollen die Angebote bewertet werden. Eine Kompostierung vor Ort ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Die Entsorgung des Schnittguts soll separat ausgeschrieben werden. Wie die Entscheidung letztlich ausfalle, vermag Peter nicht einzuschätzen: "Wir sind da ergebnisoffen."

Franz Vogel, der seit nunmehr 22 Jahren seine gleichnamige Umweltpartner AG in Vimbuch betreibt, kann die Beweggründe der Kreisverwaltung nicht nachvollziehen. Sein Geschäftsmodell fußt auf drei Säulen: jährlicher Pauschalbetrag vom Landkreis Rastatt für die kostenlose Annahme von bis zu zwei Kubikmeter Grüngut pro Tag von privaten Anbietern, Einnahmen aus der Anlieferung von gewerblichem Grünschnitt (43 Euro pro Kubikmeter und Tag) und Verkauf von Kompost. Fielen künftig die Zahlungen aus Rastatt weg, sieht er für seinen Betrieb keine wirtschaftliche Basis mehr. Elf Arbeitsplätze stünden dann auf dem Spiel. Heute schon, argumentiert Franz Vogel, komme er dem Landkreis mehr als entgegen. Die Vereinbarungen sehen die Annahme von 9 000 Jahrestonnen vor. Tatsächlich wurden bis Mitte August bereits 8 000 Tonnen angeliefert. Vogel rechnet bis zum Jahresende mit einem Volumen von rund 13 000 Tonnen. Eine Masse, die ein Eigenbetrieb mit ähnlich kundenorientierten Öffnungszeiten und ähnlichem Service vermutlich gar nicht in der Lage zu stemmen sei. Seine Kunden jedenfalls hätten für die Pläne der Kreisverwaltung überhaupt kein Verständnis.

Wie stark das Geschäft mit den Gartenabfällen boomt, macht er an weiteren aktuellen Zahlen deutlich: Im Schnitt fahren zwischen 250 und 500 Fahrzeuge täglich sein Gelände an. So viele wie noch nie in den vergangenen 22 Jahren. Vogel führt dies vor allem auf das feuchte Frühjahr, aber auch auf das großflächige Absterben von Thuja-Pflanzen als Folge eines Pilzbefalls zurück. Rund 80 Prozent machen die privaten Kleinanlieferer aus, 20 Prozent gewerbliche Betriebe (Gärtnereien etc.) und die Kommunen. Einen "besseren Platz als unseren", ist Vogel überzeugt, "gibt es nicht". Jede andere Lösung werde "nur teuerer".

Das Häckseln des Schnittguts erfolgt aufgrund der großen Anliefermengen zurzeit in den frühen Abendstunden außerhalb der Öffnungszeiten. Weil aber auch dann das 10 000 Quadratmeter große Gelände immer noch aus allen Nähten platzt, wird ein Teil in die Vogel-Zweigstelle nach Waghäusel gebracht.

Ob er und der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises im kommenden Jahr noch zusammenbleiben, weiß Vogel nicht einzuschätzen. Er ist aber überzeugt: Hochwasserereignisse wie in diesem Frühjahr werden zunehmen, "weil die Böden humusarm sind und damit weniger Wasser speichern können". Er sieht sich deshalb in der Verantwortung, "unsere Umwelt und unseren Planeten zu schützen". Sollte die Partnerschaft mit dem Landkreis aufgelöst werden, werde er seinen Kompostbetrieb einstellen. Einen "Plan B" hat Franz Vogel bereits im Hinterkopf. Konkretisieren aber möchte er ihn (noch) nicht.

