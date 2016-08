Über eine halbe Stunde, bis der Rettungswagen kommt

Der Notruf erfolgte Krebs zufolge am 2. August "exakt um 6 Uhr". Es habe "sage und schreibe 39 Minuten" gedauert, bis der Rettungsdienst eintraf. Zweimal sei in dieser Zeit bei der Integrierten Leitstelle in Rastatt nachgefragt worden, ob ein Rettungsfahrzeug zur Einsatzstelle fahre. Der Notarzt sei nochmals einige Minuten später eingetroffen.

"Das Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg besagt, dass spätestens nach 15 Minuten die Hilfe vor Ort sein soll beziehungsweise muss. In diesem Fall wurde fast die dreifache Interventionszeit in Anspruch genommen, bis der Patient professionelle Hilfe erfuhr", beklagt Alexander Krebs. "Wer sich als Angehöriger oder Ersthelfer in einer solchen Situation befindet, kann nachempfinden, dass diese Zeitdauer einem wie eine Ewigkeit erscheint."

Seitens des DRK-Kreisverbandes Bühl/Achern erklärte Rettungsdienstleiter Werner Seiter gegenüber der BT-Redaktion in einer Stellungnahme: "Den Vorgang muss ich so bestätigen." Das verspätete Eintreffen sei auf zwei Gründe ("dumme Zufälle") zurückzuführen. "Der Disponent in der Leitstelle in Rastatt hatte den Vorgang so eingeschätzt, dass eine Anfahrt mit Sondersignal nicht notwendig sei. Grund dafür sei gewesen, dass dieser beim Telefonat den Patienten im Hintergrund habe sprechen hören.

Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Besatzung just zu diesem Zeitpunkt (6 Uhr) ihren Dienst angetreten und zunächst den vorgeschriebenen Fahrzeug- und Gerätecheck vorgenommen habe. Dabei sei an einer Absaugpumpe ein Defekt festgestellt worden, der vor der Abfahrt noch behoben wurde. Wäre von der Leitstelle indes "höchste Dringlichkeit" gemeldet worden, wäre das Fahrzeug sofort gestartet. Allerdings, so Seiter, sei jenes Gerät beim Einsatz just benötigt worden.

"Für den konkreten Fall hätte eine schnellere Hilfe mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch keine Rettung bedeutet", lässt Krebs wissen, aber für zukünftige Notfälle wäre "eine bessere rettungs- und notfallmedizinische Versorgung im hoch technisierten und fortschrittlichen Baden-Württemberg flächendeckend zu wünschen".

Der kommunalen Politik und den Verantwortlichen im Rettungsdienst seien dieser Missstand und der Standortnachteil bekannt, "allerdings spielen in diesem Bereich wirtschaftliche Belange eine große Rolle", so Krebs.

Werner Seiter versicherte, dass der Vorgang intern aufgearbeitet werde. Dieser sei eine Ausnahme: "Über 99 Prozent der Einsätze laufen gut ab."