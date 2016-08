Zackern ist reine Männersache Rheinmünster (iru) - "Unser Zackerfest ist halt immer noch reine Männersache", betont Valentin Metzinger, Vorsitzender der Zacker- und Schlepperfreunde Rheinmünster, wenige Tage vor der Stollhofener Meisterschaft im Wettpflügen. Am kommenden Samstag, ab 15 Uhr werden ausschließlich männliche "Zackerer" auf einem Feld bei Stollhofen an den Start gehen und um die schönsten Ackerfurchen und den gleichmäßigsten Zusammenschlag kämpfen. "Das Interesse der Teilnehmer ist immer noch ungebrochen", sagt Metzinger mit Blick auf die konstant hohe Zahl an Interessenten für das Wettpflügen. Längst ist der Teilnehmerkreis nicht mehr auf Stollhofener Landwirte begrenzt. Im Süden reicht das Einzugsgebiet bis Fautenbach. Die nördlichsten Teilnehmer reisen aus Sandweier und Wintersdorf an Metzinger musste sogar einigen Interessenten absagen, da das vier Hektar große Gelände kein größeres Teilnehmerfeld zulässt. Reinhold Deibel, der stellvertretende Vorsitzende, ist entschlossen die Normen des deutschen Pflügerrats beizubehalten: "Die Größe der Partiellen orientiert sich an den internationalen Vorgaben." Die Zacker- und Schlepperfreunde veranstalten am Samstag zum siebten Mal den Wettstreit um den Zackerkönig. War es am Anfang, erinnert sich Metzinger, noch eine reine Spaßveranstaltung, sei inzwischen der Ehrgeiz bei den Teilnehmern deutlich spürbar. Das betont auch Florian Huck aus Moos, der bereits zweimal die Meisterschaft für sich entscheiden konnte. "Wenn ich da mitmache, will ich auch gewinnen", sagt der 32-jährige Maschinenkonstrukteur. Die Organisatoren beobachten reges Engagement beim Trainieren. Selbst Maurice Nöltner, der mit dem Spruch "Zackere kann doch jeder Dubber" den Hype in der Gemeinde ausgelöst hatte, sei schon mehrfach beim Optimieren der Pflugergebnisse und seiner maschinellen Ausstattung gesichtet worden. Das Wettbewerbsgelände befindet sich in diesem Jahr im Gewann Kastenau. Ab der L75 am südlichen Ortsausgang von Stollhofen wollen die Organisatoren die Zufahrtswege ausschildern. Dass der Wettbewerb immer am gleichen Ort stattfinden kann, liegt an der sich verändernden landwirtschaftlichen Nutzung der Äcker. Der jährliche Wechsel beim Anbau von Kulturpflanzen beugt Schäden vor. Auch in diesem Jahr gehört ein Pullingwettbewerb wieder zum Veranstaltungsprogramm. Bereits zum dritten Mal müssen die Teilnehmer einen eigens für einen solchen Wettbewerb konstruierten Bremswagen mit ihrem Traktor oder Schlepper ziehen. Mit jedem Meter Wegstrecke wandert ein etwa zwei Tonnen schweres Gewicht auf dem Bremswagen nach vorne, wodurch der Druck auf die vorderen Kufen stetig erhöht wird. Ist der Druck auf die Kufen stärker als die Zugkraft, bleibt der Schlepper stecken. Die bis dahin zurückgelegte Strecke wird gewertet. 100 Meter sind maximal zu erreichen. Schaffen mehrere Teilnehmer den sogenannten "Full Pull", entscheidet ein Stechen, wobei zusätzliche Gewichte auf den Bremswagen gelegt werden. Gestartet wird in den Gewichtsklassen bis 2,5 und bis 4,5 Tonnen. Eine Begrenzung auf eine bestimmte Motorenstärke soll es nicht mehr geben. Für das kommende Jahr planen die Zacker- und Schlepperfreunde eine Damenkonkurrenz in beiden Wettbewerben. Es soll erstmals auch einen Schäferlauf, ein Wettrennen der Teilnehmerinnen über ein Stoppelfeld, geben. "Unsere Veranstaltung muss ja keine ausschließliche Männersache bleiben", räumt Valentin Metziner augenzwinkernd ein. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben