Truhenorgel soll im Dorf bleiben Bühl (dh) - Eine Rarität steht in der Hauskapelle des seit geraumer Zeit zum Verkauf ausgeschriebenen Gästehauses des Klosters Neusatzeck. Es handelt sich um eine Truhenorgel, zwischen 1991 und 1994 von Rainer Pitt aus reinem Kirschholz und mit viel Liebe zum Detail gebaut. 1994 legte der Orgelbauer die Meisterprüfung ab. So liegt es nahe, dass die Truhenorgel und die Hauptorgel in der Klosterkirche St. Agnes, ebenfalls aus Pitts Hand (siehe "Zum Thema"), als Meisterstücke gedient haben. Der Stuttgarter Domkapellmeister Martin Dücker hat sich mit dessen Handwerk in einem Aufsatz befasst. Nicht nur, dass die Truhenorgel aus Kirschholz gefertigt ist, macht sie zu etwas Besonderem und schafft einen Bezug zum idyllischen mit Kirschbäumen bewachsenen Gelände rund ums Kloster. Auf findige Art hat der Orgelbauer die 270 Pfeifen auf engstem Raum und nahezu ohne Klangverluste in der etwa 1,80 Meter langen Truhe untergebracht. Neben den gedeckten, mit einem Spund verschlossenen Pfeifen gibt es offene Flöten und Pfeifen mit schornsteinartigen, verkleinerten Öffnungen, die zusammen den Oktavbereich zwischen C und f3 umfassen. Die viereckigen Holzpfeifen, von stattlicher Größe bis zu filigranen Miniaturen, befinden sich im Resonanzkasten. Um die erforderliche Länge zu erzielen, hat Pitt diese teils um 90 Grad geschachtelt. Die Truhenorgel verfügt darüber hinaus über einen raffinierten Mechanismus, der es durch Verschieben der 54 Tasten umfassenden Klaviatur ermöglicht, einen Ton tiefer zu spielen. Die Luft wird durch elektrische Unterstützung der Pedale erzeugt. Der Klang der Orgel ist rund, weich und warm. Johannes Thäter, Dirigent des Kirchenchors Neusatz, hat den außergewöhnlichen Klangkörper, der seit über einem Jahr in der verwaisten Hauskapelle des Gästehauses unbenutzt verweilt, wiederentdeckt. Seit ihm zu Ohren gekommen ist, dass die Orgel zum Verkauf ansteht, wenn ein Investor für das einstige Mutterhaus gefunden ist, bemüht er sich um das Instrument. Bei einem Besichtigungstermin mit Generaloberin Schwester Birgitta Dorn setzte er sich an die Truhenorgel und geriet ins Schwärmen: "Das wäre die richtige Orgel für die Chorproben mit meinem Kirchenchor." In der Neusatzer Pfarrkirche St. Borromäus könnte er sich die Truhenorgel gut vorstellen, um die Messe vorne, neben dem Altar, mitzugestalten. "Die Gläubigen sind dann bestens ins Geschehen eingebunden, und das Klangvolumen erreicht sie besser", ist sich Johannes Thäter sicher. Deswegen hat er sich auch schon mit Wolfgang Weber, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins und Kassierer des Kirchenchors, in Verbindung gesetzt und über den Erwerb der Orgel nachgedacht. Doch der Preis, sicherlich im fünfstelligen Bereich, stelle eine große Hürde dar. Man hofft daher auf Sponsoren und Gönner, damit das gute Stück in seiner Heimat bleiben könne. Auch an Ortsvorsteher Wolfgang Bohnert wurde die Bitte um einen Zuschuss herangetragen.