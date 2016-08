Rätselhafte Relikte



Von Suso Gartner Bühl - Rätselhafte Steine und Namen finden sich auf Bühler Gemarkung. Wer den Blick vom Aussichtsturm zwischen Bühl und Eisental, den die Kaufleute Adolf und Leopold Netter 1902 gestiftet hatten, schweifen lässt, erblickt im Westen die ehemalige Römerstraße (alte B3), an welcher der sogenannte Immenstein einen Grenzpunkt zur Steinbacher Mark bildete. Unweit davon, in der Nähe der heutigen L 83, findet sich auf alten Karten eine Flurbezeichnung namens Galgenbosch. Der Name ist schon 1533 belegt: "Ein Joch unterm Galgen ... stoßt unten auf die Landstraße", heißt es in alter Schrift. Dort stand das Hochgericht, an dem zum Tode verurteilte Straftäter ("Übeltäter") gehenkt wurden - weit sichtbar zur Abschreckung und Mahnung. Drei Männer hatten dem Kappler Pfarrer Geld gestohlen. Man hatte sie erwischt und ebenfalls gehenkt. Die letzte Hinrichtung soll, dem früheren Heimatforscher Karl Reinfried zufolge, 1752 dort stattgefunden haben. Allerdings werden in einer Rechnung aus dem Jahr 1786 Materialien für einen Schafott zur Hinrichtung einer Kindsmörderin aufgeführt. Unterhalb der Straße, direkt am Wirtschaftsweg, steht bei einem Wegekreuz der sogenannte Immenstein. Der Name kommt bekanntlich auch bei Neusatzeck vor, in Eisental gibt es eine Immensteinstraße. Am Eingang der Bühler Kirche St. Peter und Paul hat ein Bildhauer ein Wappen über dem Portal gestaltet in der Form von drei Bienenkörben (Bienen = Immen). Der Name rührt jedoch wohl von einem Getreidemaß (lateinisch: hemina, mittelhochdeutsch: imin) her, wie schon Karl Reinfried erkannt hatte. Der besagte Immenstein an der Grenze zu Steinbach weist nur Spuren einer deutschen Inschrift auf, ist aber ziemlich genau eine römische Meile (rund 1,48 Kilometer) von dem römischen Meilenstein entfernt, der einmal beim Rathaus beziehungsweise bei der alten Volksschule stand und jetzt im Stadtmuseum ausgestellt ist. Am Rathaus I befindet sich heute eine Kopie. Die Entfernung nach Mainz, Hauptstadt von Obergermanien, wird mit 120 römischen Meilen anzeigt. Ein weiteres Zeugnis aus römischer Zeit, ein weibliches Relief, wurde 1884 im Keller der alten Kornlaube in der heutigen Schwanenstraße gefunden. Als im Jahr 1598 der Bühler Gerichtsstab abgrenzt und beschrieben wurde, ist neben dem erwähnten Immenstein und einem weiteren Stein am "Hag an der Mühlgasse" ein dritter Stein in Altschweier genannt. Der Eigentümer eines Grundstücks in jenem Bereich, Rainer Durst, ist unlängst auf einen Sandsteinpfeiler mit der Jahrzahl 1598 sowie den Initialen S und M und einem seltsamen Zeichen mit Pfeil gestoßen. Ob dieser Grenzstein auch an der jetzigen Fundstelle gestanden hat, ist ungewiss. Er könnte jedoch die Gemarkungsgrenze an der Straße von der Durst-Mühle nach Affental und Müllenbach angezeigt haben. In der mehr als 400 Jahre alten Beschreibung ist zudem ein vierter Markstein aufgeführt, der nicht mehr vorhanden ist. Er soll auf einem Allmendplatz, Ladstatt genannt, gestanden haben. Ladstatt deutet auf einen Holzabladeplatz hin. Ob von dort allerdings Holz zu einer der Sägemühlen transportiert wurde, bleibt fraglich. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





