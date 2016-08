Konzerte schwächeln, Theater ausgelastet

Die Herbst-/Wintersaison beginnt am 3. September. Wie in den vergangenen Jahren ist sie geprägt von einer Mischung aus Vorträgen, Konzerten, Theater und Comedy. Der erste Höhepunkt steht am Zwetschgenfest auf dem Programm, wenn am Samstag, 10. September, die Stadt Bühl ihre 25-jährige Partnerschaft mit Schkeuditz und dem Rayon Kalarasch feiert. Am nächsten Tag folgt die festliche Matinee anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Lebenshilfe.

Die erste Veranstaltung im Rahmen des Abo A gestaltet am Donnerstag, 22. September, das Atos Trio mit Werken von Joseph Haydn, Sergej Rachmaninow und Ludwig van Beethoven. Es folgen zwei weitere Abo-A-Klassikkonzerte am 13. Oktober und am 12. Dezember (siehe "Zum Thema").

Dass die Verkaufszahlen für das Konzert-Abonnement höher liegen könnten, daraus macht Doba kein Geheimnis. "Wir arbeiten an einem Konzept, die Zahlen zu verbessern", verrät sie. Dafür müssten allerdings noch Gespräche geführt werden. Sie deutet aber an, wohin die Reise 2017 gehen könnte. So sei angedacht, dass die Stadt für das Abo A künftig nicht mehr ausschließlich professionelle Orchester engagiert. Ein bis zwei der insgesamt sechs Veranstaltungen pro Jahr könnten von semi-professionellen Formationen gestaltet werden, beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Musikschule. Es sei allerdings nicht auszuschließen, dass die Abo-Preise trotzdem steigen könnten, meint Petra Ewert vom Kulturbüro. "Wir befinden uns total im Umbruch", sagt sie.

In jedem Fall stehe 2017 eine Preiserhöhung im Kinder-Abo an, das für die kommende Spielzeit noch bei 19 Euro für Kinder beziehungsweise 25 Euro für Erwachsene liegt. Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, 5. Oktober, mit dem Stück "Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel" statt. Wie in der Vergangenheit gibt es dabei keine Sitzplatzkarten. Das soll künftig aber geändert werden. "Mit festen Plätzen ist es für alle bequemer", ist Ewert überzeugt.

Zufrieden sind die Verantwortlichen mit der Entwicklung des Theater-Abonnements, das laut Doba "eine tolle Auslastung" hat. Auftakt für das Abo B ist am Dienstag, 18. Oktober, mit der Komödie "Kerle im Herbst", die mit Horst Janson, Hans-Jürgen Bäumler und Christian Wolff Schauspielprominenz nach Bühl führt.

Am Donnerstag, 3. Oktober, ist der Kino-Hit "Honig im Kopf" als Theaterversion zu sehen, unter anderem mit Karsten Speck und Achim Wolff.

Ergänzt wird das städtische Angebot von zahlreichen Fremdveranstaltungen. So gastiert beispielsweise am Samstag, 29. Oktober, wieder das Chaostheater Oropax im Bürgerhaus und lehrt vor allem Besucher in der ersten Reihe mit viel Humor das Fürchten.

Um das Angebot der Öffentlichkeit künftig besser präsentieren zu können, plant die Stadtverwaltung derzeit einen eigenen Internetauftritt für das Bürgerhaus. Die aktuelle Homepage ist in die Seiten der Stadt eingebettet. Auch ein Online-Ticketshop soll Teil des neuen Systems sein, das Ende September ans Netz geht.

2017 soll der Bühler Kulturtempel außerdem ein neues Logo bekommen, geplant ist auch eine grafische Umgestaltung des Programmheftes. "Es gibt viel zu tun", kündigt Doba an.