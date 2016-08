Abtauchen für den Naturschutz

So trafen sich am vergangenen Wochenende vereinsübergreifend neun Taucher aus der Region beim Tauchsportverein Mittelbaden zum ersten zertifizierten Ausbildungslehrgang "Tauchen für den Naturschutz" des Naturschutzbundes (NABU) unter Leitung des Biologen Volker Krautkrämer (Brandenburg).

Lehrinhalte des theoretischen Abschnitts waren laut Vereinsmitteilung die Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), die Einordnung der Seetypen nach "Natura 2000" des europäischen Schutzgebietsnetzes, die Habitatstrukturen bei der Gewässerbewertung sowie die Bedeutung von Wasserpflanzen in ihrem Lebensraum.

Die Teilnehmer hörten nur noch lateinische Namen wie Characeen, Elodea canadensis oder Nuphar lutea. Einfacher war da die Bestimmung der unteren Makrophyten-Grenze, der Grenze, an der die letzte verwurzelte Pflanze lebt.

Im praktischen Abschnitt ging es darum, Pflanzen aus den Seen zur späteren Bestimmung zu sammeln und die Gewässer nach dem "Natura 2000"-Code zu bewerten. Der erste See, der betaucht wurde, war nach Code 3150 eutrophen, das heißt: nährstoffreich und mit mehr als fünf Pflanzenarten bewachsen. Die Lehrgangsteilnehmer entdeckten bei ihrem Tauchgang mehr als 15 Arten, was selbst den Biologen überrascht habe.

Das zweite Gewässer war schwieriger einzustufen. Der Matschelsee bei Meißenheim ist nach den EU-Wasserrahmenrichtlinien als ein Gewässertyp 3140 einzustufen, der für oli- bis mesotrophe (nährstofffreie bis nährstoffarme) Gewässer gilt, die mit Armleuchteralgen besetzt sind. Allerdings ist der See zurzeit durch wühlende Fischarten wie Karpfen, Brassen und Schleie in Tiefen von zwei bis 14 Metern erheblich geschädigt.

Im Matschelsee machten die Taucher insgesamt vier Arten an Armleuchteralgen (Characeen) aus. Insbesondere die Art Nitella confervacea in 16 bis 18 Meter Tiefe sei nur selten bis sehr selten anzuteffen, berichtet der Tauchclub. Auch die Pflanze Tolypella glomerata sei als selten einzustufen. An höheren Pflanzen wurden 14 Arten gefunden. Dieses Spektrum zeichne einen guten See aus.

Nach den Tauchgängen ging es daran, die Pflanzen zu bestimmen, zu pressen und in einem Herbarium zu archivieren. Die dokumentierten Pflanzen wurden in eine deutschlandweite Datenbank eingepflegt. Dafür seien qualitativ aussagefähige und belastbare Angaben erforderlich. Nur so könnten Behörden zum Handeln bewegt und Kommunen, Eigentümer sowie Nutzer zu signifikanten Reduzierungen von Gewässerverschmutzungen angehalten werden, erklärte der Abteilungsleiter für Naturschutztauchen des TSV Mittelbaden, Michael Huck.

