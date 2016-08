"Die Kinder fühlen sich hier wie Profis"

Ottersweier - "Man muss seinen inneren Schweinehund überwinden, dann macht einem die Hitze gar nichts mehr aus," sagt einer der jungen Nachwuchsfußballer zu Egon Koch auf dem Weg vom Platz zu seiner Wasserflasche. 26 Kinder nehmen derzeit an dem von Koch organisierten Fußballcamp der Biniok-Stiftung an der Südbadischen Sportschule in Steinbach teil. "Das sind nicht einfach nur Hobbyspieler. Mit denen kann man richtig was anfang", erzählt der Leiter der Fußballschule des FV Ottersweier.

Das Camp richtet sich an Kinder, die Mitglied in einem Verein sind und qualitativ richtig guten Fußball spielen. Unter den Teilnehmern, die zwischen neun und 13 Jahre alt sind, finden sich Nachwuchsspieler aus Bühl, Sinzheim, Unzhurst und Offenburg.

Zwei Teilnehmer habe Koch aus sozialen Gründen angenommen. Besonders lobt er immer wieder die Mädchen des SC Sand, dessen Damenmannschaft schließlich in der Ersten Bundesliga spiele.

Vier Tage lang wird auf dem Gelände der Sportschule campiert. "Wir konnten uns direkt an das Zeltlager der Badischen Sportjugend anschließen. Das war schon sehr praktisch", erzählt Koch und schwärmt von den idealen Wetterverhältnissen für so eine Veranstaltung. Für Christian Reinschmidt, Leiter der Südbadischen Sportschule, ist es das erste Mal, dass er einen Verein zu Gast hat.

Koch ist begeistert von der Atmosphäre der Einrichtung. "Die Kinder fühlen sich hier wie Profis, wenn sie neben den anderen Athleten trainieren dürfen", berichtet Koch.

Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens finanziert die Biniok-Stiftung zum ersten Mal ein solches Fußballcamp. Koch, der bis vor einem Jahr als Lehrer an der Maria-Victoria-Schule tätig war und seit acht Jahren die Fußballschule der Stiftung leitet, hat solche Camps bereits in Mexiko und Costa rica organisiert, aber auch schon im Mittelbergstadion in Bühlertal.

In Steinbach hat er Unterstützung von Andreas Meier, dem Jugendleiter des FV Ottersweier, und Steffi Barth, Lehrerin und Stützpunkttrainerin des Südbadischen Fußballverbands.

Viermal am Tag sind die drei Trainer mit den Kindern auf dem Fußballplatz. Dort stehen vor allem Technik und Taktik auf dem Programm. Aber auch die persönliche Entwicklung der jungen Fußballspieler sei laut Koch ein wichtiger Bestandteil des Zeltlagers .

"Wir üben immer spielerisch mit dem Ball", sagt der pensionierte Lehrer. Das sei wichtig, denn die Kinder befänden sich im besten Lernalter, um ihre technischen und taktischen Fähigkeiten zu verbessern. Zusätzliche Konditionsübungen gibt es beim Training mit Egon Koch nicht. Das passiere beim Rennen über den Platz schon von ganz alleine.

Auch Trainerin Steffi Barth kennt das Durchhaltevermögen der jungen Sportler: "Die Kinder haben so viel Energie. Die bekommt man nicht müde." Das zeigt sich vor allem dann - wie sich das für ein anständiges Feriencamp gehört - abends, wenn die aufgedrehten Nachwuchskicker in ihren Zelten neben dem Sportplatz gar nicht auf die Idee kommen, an Nachtruhe zu denken.

Für die nötige Abwechslung beim Training sorgt ein Wettbewerb, bei dem unter den Teilnehmern die "Supersportler" in verschiedenen Disziplinen wie zum Beispiel Zielschießen ermittelt werden. Für die Sieger gibt es kleine Preise von der Sportschule.

Damit das Fußballcamp morgen in aller Form zu Ende gehen kann, findet heute Abend eine Abschlussbesprechung mit allen Teilnehmern und den Trainern statt. Jedes Kind erhält außerdem eine Urkunde mit Foto für die weitere Fußballkarriere.

Bis dahin werden Flugbälle, Kopfbälle und Ballannahme trainiert. Bei den heißen Temperaturen müssen die Spieler aber nicht die ganze Zeit dem runden Leder nachjagen. Gestern Nachmittag gab's zur Abwechslung auch mal eine willkommene Abkühlung im benachbarten Freibad.

