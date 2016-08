Nicht die Menge, sondern die Größe macht′s

Bühl/Ottersweier - "So, wie das Wetter jetzt ist, hätte es die ganze Zeit sein müssen", beschreibt Simon Glaser die idealen Bedingungen für die Zwetschge. Er ist beim Aspichhof zuständig für den Obstbau. Der Betrieb in Ottersweier hat wie die meisten anderen Höfe schon etwa zwei Drittel der blauen Früchte geerntet. Das nasskalte Klima zu Beginn des Sommers war allerdings alles andere als optimal für die Frühsorten. Hagel und Kirschessigfliege schmälerten die Ernte zusätzlich. Die Hoffnungen liegen nun auf den Spätsorten, die dank warmen Temperaturen und feuchten Böden besonders groß ausfallen.

Zwetschgenernte ist Handarbeit. Die Früchte können dabei gleich nach Größe, Reifegrad und Beschädigung sortiert werden. Thomas Metzinger vom Hofladen Querfeldein in Haft erklärt: "Schütteln wäre nicht im Sinne des Kunden. Darunter leidet die Fruchtqualität."

Bei Gertrud Pfeifer vom Laufbachhof in Ottersweier muss die ganze Familie mit ran. Nur für einen kleinen Teil, der in der Brennerei weiterverarbeitet wird, kommt Schütteltechnik zum Einsatz. Pfeifer schätzt den Ertrag in diesem Jahr als durchschnittlich bis schwach ein. "Es war zu feucht, und die Temperaturen waren zu niedrig. Was gefehlt hat, waren Sonnentage, und wenn die dann mal da waren, war es gleich viel zu heiß", erzählt sie. Bei den Spätzwetschgen, die derzeit in die Reife kommen, sei es aber nicht so schlimm. Die sind dafür besonders groß, ergänzt Pfeifers Sohn Marco.

Je nach Lage wurden die Zwetschgen des Obsthofs Höß in Ottersweier vom Hagel beschädigt. "Im Großen und Ganzen waren die Ausfälle bei uns aber gering", berichtet Seniorchef Karl Höß. In Richtung Bühl seien die Schäden viel größer gewesen. Auch die Familie Höß hat bereits zwei Drittel ihrer Ernte eingefahren. Derzeit ist die Bühler Zwetschge dran. Karl Höß beklagt neben Hagel auch die Ausfälle durch die Kirschessigfliege, die die Zwetschgen ungenießbar machen. "Dieser Schädling ist hier erst in den letzten zwei bis drei Jahren aufgetaucht und befällt auch Mirabellen", sagt Höß. Für die gelben Früchte sei es ein gutes Jahr. "Die Bäume hängen voll", so der Seniorchef. Bei der Zwetschgenernte sei mit zehn bis 20 Prozent weniger Ertrag im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr zu rechnen.

Ähnlich sieht auch Simon Glaser die diesjährige Ernte. Er schätzt, dass auf den insgesamt drei Hektar mit Zwetschgenbäumen des Aspichhofs zwischen 25 und 30 Tonnen geerntet werden können, etwa zwei bis drei Tonnen weniger als im Vorjahr. Mit Ausnahme der Frühsorten wie Hanka oder Bühler Zwetschge sei er in dieser Saison aber sehr zufrieden. "Bei anderen Sorten haben wir einen sehr schönen Behang", erzählt Glaser. Wegen des Regens habe es zunächst Probleme mit Fäulnis gegeben. Dank dem trockenen Wetter der letzten Wochen und dem im Boden gespeicherten Wasser habe sich aber doch noch die Qualität verbessert. "Wir hatten auch nur vereinzelt Probleme mit Hagel. Da sind wir noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen", sagt Glaser. Bei den Äpfeln sehe es da schon dramatischer aus.

Die Mirabellen seien dafür sehr gut, denn das viele Wasser habe wie bei den Zwetschgen für große Früchte gesorgt. Derzeit mache sich preislich noch die Ferienzeit bemerkbar, doch Glaser rechnet damit, dass die Preise in den nächsten Wochen wieder ansteigen werden.

Thomas Metzinger vom Hofladen Querfeldein will ebenfalls nicht klagen: "Die Preise für die Zwetschgen sind noch in Ordnung, fallen sollten sie allerdings nicht." Der Absatz sei gut und die Zwetschgen an den meisten Tagen fast restlos ausverkauft.

Bei der Frühsorte Katinka habe es allerdings Probleme mit Fäulnis gegeben, was die Zwischenlagerung für den Handel und den Endverbraucher erschwere. Trotzdem seien der Ertrag der Zwetschgenernte insgesamt normal und die Qualität gut. Auch Hagel habe seinen Betrieb nicht getroffen. "Zum Glück hat es bei uns keine Totalausfälle gegeben", freut sich der Obstbauer, der fünf Hektar mit Zwetschgenbäumen bewirtschaftet. Unter den Spätsorten, die nun geerntet werden, sei Cacaks Fruchtbare besonders stark, berichtet er. In der vergangenen Woche hat bei Querfeldein auch die Mirabellenernte begonnen. Hier erfüllt die Menge allerdings nicht die Erwartungen. "Wir haben weniger Mirabellen und die Qualität fällt je nach Lage ganz unterschiedlich aus."

Nach der Einschätzung von Michael Seifermann vom gleichnamigen Bauernhof in Ottersweier wird seine Ernte etwa um ein Drittel bis die Hälfte schlechter ausfallen als in einem durchschnittlichen Zwetschgenjahr. Bei einer größeren Menge würden dafür die Preise fallen, zusätzlich begünstigt durch Obst aus Osteuropa. "Dafür stimmt die Größe. Vergangenes Jahr waren die Zwetschgen kleiner und die Bäume zu voll", berichtet Seifermann. Zwar habe auch er auf seinen Feldern bei Ottersweier Hagelschäden zu beklagen gehabt und kämpfe derzeit ebenfalls mit der Kirschessigfliege, doch insgesamt stimme die Qualität. Geerntet wird auf dem Seifermann-Hof noch bis Mitte September. Als Nächstes seien die Haroma Zwetschge, die Presenta und die Ortenauer an der Reihe. "Im Moment essen wir jede Woche Zwetschgenkuchen mit einer anderen Sorte", erzählt der Obstbauer.