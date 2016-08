Verteidiger spricht von "Gewaltorgie"

Der Angeklagte soll in dieser Nacht der Aufforderung der Polizei zur Feststellung der Personalien nicht Folge geleistet und sich gegen deren Versuch, ihn am Fortgehen zu hindern, heftigst verbal und körperlich gewehrt haben. Der Mann bekannte sich in der Verhandlung zu einer "bewegten Jugend". Er habe das Geld "nur so rausgeworfen" und sich des Öfteren rechtswidrig verhalten, erklärt er dem Richter. Fünf Einträge im Bundeszentralregister wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und mehrmals wegen Fahrens ohne Führerschein bestätigten das. Doch inzwischen sei er im dritten Lehrjahr und habe sein Leben im Griff.

Er bemühte sich mit seiner Version der Geschichte, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu relativieren. Die Beleidigungen gab er unumwunden zu, wofür er sich auch entschuldigte. Widerstand gegen Vollzugsbeamte hingegen wollte er auf keinen Fall begangen haben. Er sei stark angetrunken gewesen und habe wahrscheinlich deshalb nicht sofort der Aufforderung des Beamten Folge geleistet, aber da sei er schon gegen die "Wand gedrückt" worden. Nach nur geringfügiger Gegenwehr hätten ihn die Polizisten zu dritt auf den Boden geworfen, einer habe versucht, ihn mit dem Knie auf dem Rücken festzuhalten und seinen Kopf auf den Boden zu drücken. Er selbst habe lediglich versucht, sich den äußerst schmerzhaften Griffen der Beamten zu entwinden.

In der Darstellung des Polizeibeamten bekamen die nächtlichen Ereignisse einen etwas anderen Charakter. Dieser sagte aus, er habe den Angeklagten als Beteiligten an der Massenschlägerei ausgemacht, sich ihm mit ausgebreiteten Armen in den Weg gestellt, um seine Personalien aufzunehmen. Da habe der 21-Jährige mit den Worten "Verpiss Dich!" reagiert, ihm auf den Arm geschlagen und ihm gegen die Brust gestoßen. Da er sich im Weiteren nicht habe beruhigen lassen, seien die Beamten aus Selbstschutz gezwungen gewesen, ihn am Boden zu sichern. Wo die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe als bestätigt sah, interpretierte Verteidiger Bernd Reichert die Aktion der Polizeibeamten als eine "Gewaltorgie". Richter Alexander Lachmann verurteilte den Angeklagten nichtsdestotrotz zu einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro.