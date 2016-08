Schofer-Relief schlummert lange im Keller Bühlertal (red) - Ein Naturstein-Relief von Dr. Josef Schofer hat Einzug in den Garten des Museums Geiserschmiede gehalten. Zuvor befand es sich im Stadtgeschichtlichen Institut Bühl in Neusatz. Die große Frage war: Wer fertigte das Relief an, das große Ähnlichkeit mit dem Schofer-Denkmal in Bühlertal besitzt? Die Historikerin Ina Stirm hat sich auf Spurensuche begeben. Schofer war Politiker und Priester. Er hatte vor 150 Jahren in Bühlertal das Licht der Welt erblickt und verstarb 1930. Auch das Museum Geiserschmiede hat zu seinem Jubiläum etwas beizutragen. "Seit kurzem können die Besucher in unserem Garten ein Naturstein-Relief von Schofer betrachten", berichtet die Historikerin. Die Ähnlichkeit zum Bühlertäler Schofer-Denkmal sei offensichtlich. Daher habe sie herausfinden wollen, was es damit auf sich hat, zumal das Spannende an einem solchen Objekt häufig seine Geschichte sei, so Stirm. Erhalten hat das Museum das Relief vor einigen Monaten vom Stadtgeschichtlichen Institut. Dessen Leiter Michael Rumpf und Mitarbeiter Marco Müller hatten es im vergangenen Jahr im Keller des Steinmetzbetriebs Jacobs entdeckt, als der Betrieb aus der Bühler Hauptstraße auszog. Bis die ehrenamtlichen Helfer der Geiserschmiede das Relief abholten, stand es in Neusatz. Ihre Spurensuche nach dem Urheber und den Hintergründen des Bildnisses, das durch seine Verzierungen auf der Rückseite auffällt, startete die Historikerin bei der Steinbildhauerei Jacobs, die ihren Standort ins Bühler Industriegebiete verlegt hat. Inhaber Hans-Jürgen Jacobs bestätigte Stirm, dass das Relief aus seinem Haus stammt und möglicherweise von seinem Vorgänger Adolf Hermann angefertigt wurde. Der Hinweis stellte sich als richtig heraus. Adolf Hermann berichtete von der Entstehung des Werks. Er habe es in den 1960er Jahren als Lernarbeit während seiner Lehre bei Steinmetz Gallus Meier angefertigt, in dessen Besitz sich der Betrieb in der Bühler Hauptstraße damals befand. Hermanns Chef hatte damals den Auftrag vom Bühlertäler Heimatverein "Freunde des Völlersteins" erhalten, nach Vorbild eines Fotos von Josef Schofer ein Gipsmodell des Prälaten anzufertigen. Dieses bildete schließlich die Vorlage für das Naturstein-Relief und zugleich für den Bronzeabguss, der seit 1969 das Denkmal in Bühlertal ziert. Am oberen Rand des Steines fällt eine Öse auf. Diese diente dazu, das Punktierkreuz zu befestigen, mit dessen Hilfe der Steinmetz die Höhen- und Tiefenpunkte vom Gipsmodell übertragen kann. "Das ist eine sehr zeitintensive Arbeit gewesen und hat mich damals als Lehrling bestimmt drei Monate gekostet", so Hermann. "Als ausgelernter Steinmetz geht das natürlich deutlich schneller, vielleicht in 60 Stunden konzentrierten Arbeitens." Adolf Hermann hat in seinem Berufsleben immer wieder Aufträge zum Porträtieren von Persönlichkeiten erhalten und diese stets sehr gern ausgeführt. "Schließlich sind Schriftstücke vergänglich, in Stein gehauene Arbeiten aber für die Ewigkeit bestimmt." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Pfarrer und badischer Politiker Bühlertal (eh) - 1866 ist das Geburtsjahr des bekanntesten Bühlertäler Bürgersohnes: Dr. Joseph Schofer. Er wirkte als katholischer Pfarrer, Mitglied des Badischen Landtags (Zentrumspartei 1905-1930) und als Vorsitzender des Badischen Zentrums (ab 1919) (Foto: Horcher).