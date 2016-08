Erstmals Ziegenbeweidung am Engelsberg

Von Edith Horcher Bühlertal - Seit Anfang August sind am Engelsberg erstmals Ziegen als Landschaftspfleger im Einsatz. Sie gehören der Bühlertäler Familie Stolz, die im Ortszinken Hof Ziegen züchtet. 13 ihrer Tiere beweiden nun in schönster Aussichtslage am Engelsberg eine Fläche von rund vier Hektar, die mit allerlei Gestrüpp, Brombeeren und wild aufgegangenen Bäumen weitgehend überwachsen ist. Die Initiative zu dieser Form der Landschaftspflege kam vom Förderverein Engelsberg. Vorsitzender Andreas Karcher und sein Stellvertreter Franz Tilgner organisierten die nötigen Vorbereitungen für die Beweidung. Was die Besitzverhältnisse betrifft, besteht das beweidete Gelände aus kleinen Parzellen. 14 Eigentümer mussten gefragt werden, ob sie mit der Beweidung einverstanden sind. Der Förderverein übernahm die Finanzierung des elektrischen Weidezaunes, der rund drei Kilometer lang ist. Das Einrichten der Umzäunung im steilen und unwegsamen Gelände war knochenharte Arbeit. "Mehrere Leute haben insgesamt 15 Stunden daran gearbeitet", berichtet Manfred Stolz. Entlang des Zaunes musste von Hand alles ausgemäht werden. Für die Tiere wurden zwei Fässer mit Wasser auf die Weide gebracht. "Bis jetzt ist mit der Beweidung alles gutgegangen. Wir schauen regelmäßig nach den Ziegen und der Einzäunung", erklärt Stolz. Solange das Futter ausreiche, könnten seine Ziegen am Engelsberg bleiben. Danach kämen sie in den Winterstall. Derzeit finden die Vierbeiner jedenfalls viele Leckerbissen. Neben schmackhaften Kräutern bevorzugen die Tiere vor allem Gestrüpp und Baumschösslinge. Das gefällt den Mitgliedern des Fördervereins. Rudi Karcher freut sich: "Als ich gestern Abend da war, haben sie gefressen wie die Weltmeister." Karcher hält sich oft an der Vereinshütte am Engelsberg auf und schaut dann ebenfalls nach der benachbarten Weide und den Tieren. Die Ziegen gehören zu der Rasse Deutsche Bunte Edelziege. Auch der gemeindeeigene Ziegenbock zieht mit der Herde seine Bahnen am Engelsberg. Rund 100 Ziegen hat Familie Stolz derzeit. Sie züchtet auch Buren- und Waliser Schwarzhalsziegen. Die weiblichen Tiere dienen der Nachzucht. Die Böcke werden geschlachtet und unter anderem auch zu verschiedenen Wurstprodukten verarbeitet. Nicht nur am Ortszinken-Hof, am Steckenhalt und am Denni grasen die Vierbeiner die Hänge ab, sondern auch auf Weiden in der Wintereck, der Brombach und am Hans-Thoma-Weg. Durch die Futterbeschaffung für den Winter leistet Familie Stolz ebenfalls in großem Umfang Landschaftspflege in Bühlertal. Auf zehn Hängen mit insgesamt rund zehn Hektar Fläche holen sie das Futter für die Tiere ein. "Wir haben diesen Sommer 900 Kleinballen und 40 Großballen Heu sowie 40 Ballen Silage gemacht", sagt Manfred Stolz. Rund 30 Ballen Silage werden voraussichtlich noch dazu kommen. "Im Winter bekommen die Ziegen auch Tannenreisig. Das ist für sie ein besonderes Leckerli".