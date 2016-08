Übereignung auf Jahresende vertagt

Von Joachim Eiermann Ottersweier - Für den Neujahrsempfang 2017 deutet sich eine Premiere an: Bürgermeister Jürgen Pfetzer wird die Bürger Ottersweiers beim offiziell-geselligen Treffen im Hauptort erstmals in einem kommunalen Gebäude willkommen heißen können. An gewohnter Stelle zwar, aber mit neuem Eigentümer. So ist zum Jahreswechsel der Übergang des bislang katholischen Gemeindezentrums St. Johannes in die Hand der Kommune vorgesehen. Ursprünglich sollte der vom Gemeinderat im Frühjahr beschlossene Erwerb der Immobilie schneller umgesetzt werden. Bereits in diesem Jahr sollten zudem die dringendsten Modernisierungen anlaufen. Doch die gründliche Vorbereitung der Besitzübernahme erfordere "ganz viele einzelne Schritte", berichtet Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Bei den vertraglichen Vereinbarungen mit der Erzdiözese lässt sich die Gemeinde anwaltlich beraten. Außerdem seien viele Punkte für einen reibungslosen Übergang im Vorfeld zu klären: Versicherungsfragen, Wartungsverträge, Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung, um Beispiele zu nennen. Außerdem müsse eine Gebührenkalkulation erstellt werden. Das Gebäudemanagement werde eine Aufgabe des Bauamts sein. Die Verwaltung des Hauses (Vergabe der Räume für Veranstaltungen et cetera) beabsichtigt Pfetzer im Hauptamt anzusiedeln. Mit allen Details werde sich der Gemeinderat im Spätjahr noch zu befassen haben. Sicher ist: Handwerker kommen in diesem Jahr nicht mehr zum Zug. "Die Sanierung wird ins Jahr 2017 verschoben", lässt das Gemeindeoberhaupt wissen. Vorrangig gehe es darum, die gestiegenen Brandschutzanforderungen zu erfüllen und Barrierefreiheit herzustellen. Eine Arbeitsgruppe mit dem Architekten Alfons Burkart sowie Vertretern aus Verwaltung und Gemeinderat befasst sich mit der Sanierung, die voraussichtlich drei Monate in Anspruch nehmen wird. "Stand heute sollen die Arbeiten vor Pfingsten beginnen und bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein", hat Pfetzer ganz konkrete Terminvorstellungen. Der Aufwand ist erheblich: Die Fensterfronten des großen Saals müssen komplett erneuert und eine Rauchwärmeabzugsanlage installiert werden. Um das Johanneszentrum barrierefrei zu gestalten, wird es mit einem ausreichend dimensionierten Personenaufzug ausgestattet. Hierfür ist der Anbau eines Aufzugsschachts angedacht. Auch an einem Behinderten-WC mangelt es. Ein Manko, dem ebenfalls in der dreimonatigen Bauphase abgeholfen werden soll. Sanierung günstiger als ein Neubau Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro (inklusive eines neuen Eingangsbereichs und der Errichtung von Pkw-Stellplätzen im Pfarrgarten) standen im Frühjahr im Raum, als der Gemeinderat der Sanierung gegenüber einem rund drei Millionen Euro aufwendigen Hallenneubau mehrheitlich den Vorzug gab. Auch für diese Investition will man möglichst Zuschussgelder aus dem laufenden Sanierungsprogramm in Anspruch nehmen. Ursprünglich sollte dieses im Frühjahr 2017 enden. "Wir werden einen Antrag auf eine nochmalige Verlängerung bis April 2019 und eine Erhöhung der Fördersumme stellen", kündigt Pfetzer an. "Entsprechende Gespräche mit dem Regierungspräsidium haben bereits stattgefunden." Er ist zuversichtlich, dass eine Bewilligung erfolgen werde. Womit der Gemeinde kein Schaden daraus entstehe, dass die Sanierung nicht mehr in diesem Jahr zum Tragen kommt. Zu den Vorstellungen einer künftigen multifunktionalen Nutzung des Erdgeschosses befragt, äußerte der Bürgermeister, dass die Johannesgemeinde mit Kirchenchor, Frauengemeinschaft und Ministranten weiterhin Räume nutzen wolle, die Pfarrbücherei soll indes aufgelöst werden. Pfetzer kann sich vorstellen, den Jugendraum ins Johanneszentrum zu verlegen, um in der alten Gewerbeschule Platz für Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung zu schaffen. Denkbar sei zudem, im Johanneszentrum Räume für ein Seminarcafé, eine Krabbelgruppe oder für Bürgerarbeit (wie die Flüchtlingshilfe) zur Verfügung zu stellen. Noch nicht abgeschlossen sind die Verhandlungen darüber, wo exakt zwischen Johanneszentrum und Pfarrhaus die künftige Grundstücksgrenze gezogen wird. Die politische Gemeinde hat ein gesteigertes Interesse am Pfarrgarten, um dort Parkraum zu schaffen. "Das Gemeindezentrum hat zu wenig Stellplätze", erklärt Jürgen Pfetzer. Bislang wird vor allem im rückwärtigen Bereich des Sonnenplatzes geparkt. "Wenn eines Tages der Sonnenplatz aber nicht mehr zur Verfügung steht, dann haben wir ein echtes Problem", denkt Pfetzer in die Zukunft. Die Vorstellung, den Pfarrgarten zugunsten von Fahrzeugblech zu opfern, kam in der Ratssitzung im Frühjahr nicht gut an. Ratsmitglied Tobias Wald äußerte Vorbehalte, es gelte, diesen idyllischen Ort zu erhalten. Pfetzer kann sich indes eine Doppelnutzung vorstellen: als Dorfplatz für Vereins-Freiluftfestivitäten und als Besucherparkplatz für Saalveranstaltungen. Fünf Jahre lang hatten sich Verwaltung und Gemeinderat mit der Zukunft des Johanneszentrums intensiv beschäftigt, bevor die Grundsatzentscheidung zum Erwerb fiel.