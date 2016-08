Innovation im Maisfeld Von Ingbert Ruschmann Bühl - "Mir war das Mulchen zum Entfernen der Vatermaisreihen immer ein Dorn im Auge", sagt Florian Huck aus Moos über seine Motivation, ein neues Verfahren beim Saatmaisanbau zu entwickeln. Nach der erfolgreichen Erprobungsphase hofft der 32-jährige Maschinenbauingenieur, mit seiner Entwicklung auf dem Markt Fuß zu fassen. Bei der Saatgutvermehrung sind Vater- und Mutterpflanzen zu unterscheiden. Die Vaterpflanzen dienen ausschließlich der Bestäubung, die Mutterpflanzen bringen die verwertbaren Maiskörner hervor, die nach der Ernte als Saatgut vermarktet werden. Die Vatermaispflanzen bilden zwar auch Kolben aus, diese sind jedoch nicht als Saatgut verwendbar. Um eine optimale Bestäubung zu erzielen, werden Blöcke mit je vier weiblichen Pflanzenreihen angebaut. Die Landwirte säen sie mit einem Abstand von etwa eineinhalb bis zwei Metern zueinander aus. In diesem Zwischenraum wachsen jeweils drei männlich Reihen. Nach der Bestäubung werden die Vaterpflanzen etwa vier bis fünf Wochen vor der Ernte vom Feld entfernt, damit die Mutterpflanzen genügend Licht, Nährstoffe und Wasser bekommen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die männlichen Kolben den Saatmais verunreinigen. "Wenn unter den Maiskörnern von 1000 weiblichen Kolben die Körner eines einzigen männlichen Kolbens sind, ist die gesamte Charge wertlos", erklärt Huck, wie wichtig absolute Reinheit beim Saatmaisanbau ist. Im herkömmlichen Verfahren wird der Vatermais durch Mulchen abgeschnitten, zerkleinert und vor Ort auf dem Ackerboden verteilt. Duftstoffe aus den gemulchten Maiskörnern locken allerdings Wildschweine an. Und die machen sich nicht nur über die auf dem Boden liegenden Reste her, sondern fressen auch an den Muttermaispflanzen die ganzen, noch aufrecht stehenden Maiskolben, an. "Da gibt es je nach Größe der Wildschweinrotte beträchtliche Schäden und eine entsprechend geringere Ernteausbeute", sagt Huck, der auf einem landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb aufgewachsen ist. Im Übrigen könnten Vatermaiskörner, die nach der Ernte im Ackerboden verbleiben, im Folgejahr erneut austreiben und unerwünschte Nachkommen bilden. Diese müssen im Frühjahr mühsam von Hand entfernt werden. Bei der neuen und inzwischen mehrfach optimierten Maschinentechnik, die Huck entwickelt hat, wird der aufrecht stehende Vatermais mit einem eigens dafür umgebauten traktorbetriebenen Häcksler zerkleinert und in einen parallel mitfahrenden Behälter geworfen. Die Besonderheit des zu diesem Zweck konstruierten Häckselwerks liegt in der Fähigkeit, die relativ eng stehenden Maisreihen in einem Arbeitsgang gleichzeitig zu verarbeiten. Marktübliche Häckselmaschinen sind dafür nicht konzipiert. Die speziellen Behälter haben ein Fassungsvermögen von bis zu sechseinhalb Kubikmeter oder zweieinhalb Tonnen gehäckselte Grünmasse. Durch die geteilte Bauart kann der Container auseinandergeklappt werden, wodurch er sich nach unten entleeren lässt und so eine aufwendige Kippvorrichtung nicht erforderlich ist. "Bis dahin gab es beim Verladen der Biomasse einige Zwischenlösungen", blickt Huck auf den Entwicklungsprozess zurück. In Fachkreisen Aufmerksamkeit erregt Vom Abkippen in einem seitlich aufgeschnittenen Container und anschließender Verladung durch einen Radlader über mehrere Versionen einer Verladestation mit sogenannten Kratzböden gelangte Huck in weit über 1000 Entwicklungs-, Konstruktions- und Erprobungsstunden zur jetzigen effektiven und wirtschaftlichen Lösung mit den 600 Kilogramm schweren Spezialbehältern. Derzeit setzt der nebenberuflich arbeitende landwirtschaftliche Lohnunternehmer seine Spezialgeräte als Anbieter von Dienstleistungen ein. Mittelfristig will sich Huck auf dem Sektor für landwirtschaftliche Spezialmaschinen etablieren. "Das neue System hat sich in Fachkreisen bereits herumgesprochen", freut sich der Familienvater über die steigende Zahl von Interessenten für seine Entwicklung. Als Ziel will er mit seinem Konstrukteurswissen und seinen praktischen Kenntnissen aus dem Bereich der maschinellen Landwirtschaft kundenorientierte Speziallösungen anbieten. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, soll spätestens im nächsten Jahr in Oberbruch eine eigene Konstruktions- und Fertigungshalle entstehen. Pläne für weitere Projekte hat Huck bereits in der Schublade. Zur Bekämpfung des Maiszünslers denkt er an eine Zusatzvorrichtung, die an der Häckselmaschine angebracht wird. Beim Körnermais nutzen die Kleinschmetterlinge, die wirtschaftlich zu den bedeutendsten Schädlingen der Landwirtschaft gehören, den Reststängel, der auf dem Feld stehenbleibt, zur Ablage ihrer Eier. Dort können die Raupen überwintern. Mit der von Huck entworfenen Zusatzvorrichtung werden die Stängel im gleichen Arbeitsschritt wie das Häckseln selbst abgeschnitten. Das Verfahren entzieht dem Maiszünsler so die Grundlage für seine Vermehrung.





