Baukosten des Krankenhauses geraten vollkommen aus den Fugen

Wie immer lief die im Publikum ob ihres Wiedererkennungswerts "Ahs" und "Ohs" erzeugende filmische Heimatgeschichte tonlos. Das störte aber nicht weiter, denn Michael Rumpf, der Leiter des stadtgeschichtlichen Instituts, moderierte sachkundig und mit gnitzem Humor das frisch aufbereitete Bildmaterial. Und ganz in der Tradition des Stummfilms ließ Klaus Martin Kühn seine Improvisationskunst am Klavier leuchten.

Zum 60. Geburtstag des allseits beliebten Erwin Trippel etwa, dem Chef des 1966 noch existierenden Kreises Bühl, zauberte Kühn, passend zu den feierlich gekleideten Gratulanten, ebenso feierlich gestimmte Töne. Damals trugen die Würdenträger noch den obligatorischen Hut. Kein Wunder - gestandene Männer waren sie alle. Und so verwundert es dann doch, dass zehn Jahre später, ganz im Sinne der Gleichberechtigung, Oberbürgermeister Erich Burger zum Ehrenmitglied des Hausfrauenbunds erkoren wurde. Die listige Frage von Rumpf, ob damit der häusliche Herd zukünftig vom Stadtoberhaupt besetzt wurde, blieb leider unbeantwortet.

Erst einmal ziehen 1966 die Narren durch die Bühler Hauptstraße. Die nachhaltigste Attraktion des Spektakels, eine ultramoderne Straßenkehrmaschine der Stadtwerke, bestehend aus rotierenden Besen, erzeugte so manches herzhafte Lachen im Publikum. Ja, nervende Laubbläser gab es damals noch nicht, scheinbar auch keine Kolonien von geschützten Krähen. Denn als 1976 die maroden Pappeln am VfB-Platz zu Kleinholz verarbeitet wurden, war kein Widerspruch von der Ornithologen-Fraktion zu vernehmen.

In beiden Jahren wurde aber vor allem mit Beton geschafft, was das Zeug hält. Die Industrie des Mittelzentrums prosperierte, und die wachsende Bevölkerung benötigte Wohn- und Zweckbauten. Das Alban-Stolz-Haus etwa wuchs zügig heran oder die Sporthalle der Bachschlossschule in Kappelwindeck.

Dass zu diesen Zeiten ein anderes Verhältnis zur Bundeswehr gepflegt wurde, zeigten Filmsequenzen einer Waffenschau auf dem heutigen Europaplatz. Bevor die Bachschlossschule dagegen ganz pazifistisch ihrer Bestimmung übergeben wurde, musste sie erst mal von Grund auf geputzt werden. Bei diesem Akt griff Klaus Martin Kühn in die Verdi-Tastatur und ließ "O wie so trügerisch sind Weiberherzen" in der tropischen Nacht erklingen. Etwas wehmütig wurde die Stimmung, als Bilder aus dem Jahr 1976 vom Abriss des Stadtgarten-Pavillons zu sehen waren. Ein Rückzugsort vieler Schüler des benachbarten Gymnasiums, wo so manche verbotene Zigarette geraucht wurde.

In jenem Jahr wurden aber auch Gebäude eingeweiht, die das heutige Stadtbild prägen. Dazu zählt der Neubau der Sparkasse, wo, ganz fortschrittlich, schon damals bewegungsfaule Autofahrer Geld abheben konnten - "Money to drive". Das 1966 eingeweihte Krankenhaus kränkelt derzeit. Rumpf sinnierte über den stimmungsvollen Nachtaufnahmen, wann denn die Lichter ganz ausgehen. Für den Bau waren damals vier Millionen Euro Kosten kalkuliert. Am Ende entpuppte sich das Gebäude für 19 Millionen Euro als eine Art Bühler Elbphilharmonie. Bleibt zur Beruhigung nur der Blick auf den Bühler Weihnachtsmarkt. Und auf die Fortsetzung der beliebten Filmnacht im nächsten Jahr.