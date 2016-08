Lothar Seifried macht den Unterschied

Rheinmünster (iru) - Lothar Seifried ist neuer Dorfmeister im Wettpflügen. Der Lokalmatador setzte sich beim siebten Zackerfest in Stollhofen gegen 20 Konkurrenten durch. Der Pulling-Wettbewerb musste im Stechen wegen einer gebrochenen Bremskufe vorzeitig abgebrochen werden. Es war nicht so viel los wie sonst auf dem zwischen Stollhofen und Greffern gelegenen Gelände im Gewann Kastenau. "Der Nachmittag war einfach zu heiß", konstatierte Valentin Metzinger, der Vorsitzende der Zacker- und Schlepperfreunde Rheinmünster. Viele Besucher suchten bereits kurz nach Beginn des Wettpflügens den Schatten in den Festzelten und beobachteten aus der Ferne, wie sich die Hobby-Landwirte auf dem trockenen und deshalb schwierigen Untergrund zu behaupten versuchten. Auf den zwölfmal 50 Meter großen Beeten, die mit Traktor und Schartenpflug von den 21 Teilnehmern ackertechnisch zu bearbeiten waren, gab es viel Mittelmaß. Werner Geisler, der mit Dionys Metzinger (beide Moos) und Alfred Müller (Stollhofen) als Wertungsrichter über die Punktevergabe entschied, erkannte sehr schnell, dass an diesem Tag keine Spitzenleistungen zu erwarten waren. Mit einer Ausnahme: Lothar Seifried machte von der Eröffnungs- bis zur Schlussfurche den Unterschied. Der 52-jährige Stollhofener spielte seine ganz Routine auf dem schwierigen Geläuf aus und ließ über den gesamten Wettkampf keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Tag die beste Arbeit abliefern würde. In nahezu allen Einzelwerten mit insgesamt zehn gleichgewichteten Kriterien lag er an der Spitze. Seifried arbeitete mit viel Sorgfalt an der Gleichmäßigkeit, der Geradheit und an der vollständigen Räumung der Furche. Ein besonderes Augenmerk legten die Richter auf den Zusammenschlag des umgeworfenen Bodens. Er durfte keine Löcher aufweisen, musste in sich geschlossen sein und durfte keine Reststoppeln des abgeernteten Getreides oder sonstigen Bewuchs mehr erkennen lassen. Bei zwei Wertungsmerkmalen der Bodenbearbeitung hatten die Akteure darauf zu achten, dass keine Radspuren des Traktors mehr sichtbar und die Furchen in Höhe und Form identisch waren. Eine besondere Herausforderung war das Vermeiden von sichtbaren Paarungen beim Bodenzusammenschlag. Eine besondere Bedeutung kam nach den Regeln des deutschen Pflügerrats der Schlussfurche zu: Sie musste sauber und vollständig geräumt sein und durfte keinerlei nicht vollständig umgeworfenen Bewuchs aufweisen. Taktischen Herausforderungen sahen sich die knapp 50 Teilnehmer beim Pulling-Wettbewerb ausgesetzt. Zum dritten Mal gab es den Wettbewerb in dieser Motorsportdisziplin beim Stollhofener Zackerfest. Dabei musste ein mit etwa zwei Tonnen Gewicht beladener Bremswagen möglichst weit über den Acker gezogen werden. Beim Start der Gespanne befand sich das Gewicht über den Rädern des Bremswagens. Mit jedem Meter in der Vorwärtsbewegung wanderte das Gewicht nach vorne und verstärkte die Bremswirkung der Kufe. In die Wertung kam die zurückgelegte Strecke, bis der Traktor auf dem Ackerboden steckenblieb. Nachdem in der Klasse bis viereinhalb Tonnen insgesamt fünf Teilnehmer den "Full-Pull", das Ziehen des Bremswagens über die Gesamtstrecke von 75 Metern, geschafft haben, musste das Stechen um den Gesamtsieg wegen eines Defekts einer Kufe abgebrochen werden. Reinhold Deibel, der stellvertretende Vorsitzende der Schlepper- und Zackerfreunde, machte Materialermüdung für den Bruch im unteren Schlittenbereich verantwortlich. "Das war heute für den Bremswagen einfach zu viel", schmunzelte er. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben