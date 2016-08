Einblicke in die landwirtschaftliche Vielfalt

Den Auftakt gestaltete Pater Titus Eichkorn mit einem Gottesdienst. Viele Besucher blieben danach noch beim Frühschoppen im Festzelt oder genossen anschließend ein Mittagessen, das größtenteils mit Lebensmitteln, die vom Aspichhof stammten, hergestellt wurde. Die Hubband begleitete den Gottesdienst musikalisch. Eine eigens für das Hoffest angereiste 35-köpfige Kapelle aus Leibertingen am Bodensee unterhielt das Publikum in den Mittagsstunden.

Die hochsommerlichen Temperaturen nutzten viele Familien für einen Ausflug zum Hoffest. Gerade die Tiere auf dem Bauernhof weckten die Neugierde der kleinen Besucher. Schon wenige Meter hinter der Hofzufahrt drang das Muhen der Kühe aus den Ställen. Bei den von Mitarbeiter Klaus Frei geführten Rundgängen durch den Kuhstall zog der typische Geruch in die Nasen der Gäste. Der seit rund drei Jahren in Betrieb genommene Freiluft-Kuhstall verschafft den Kühen frische Luft und den nötigen Freiraum über das ganze Jahr. Bei dem sommerlichen Wetter genossen die Tiere sichtlich das erfrischende Wasser, das über eine Beregnungsanlage das Fell benetzte und somit für Kühlung sorgte.

In unmittelbarer Nähe befindet sich die vollautomatische Melkstation, an der die Kühe nach dem Melkvorgang sogar das Euter gewaschen bekommen. In einem anderen Stall sind die einjährigen Kälber untergebracht. Dort gingen die Kinder auf Tuchfühlung mit den Tieren.

Aus einem anderen Stall hallte das Gackern der Hühner. Dort konnten die Gäste auch einen Brutschrank besichtigen, in dem die Eier bei einer konstanten Temperatur von 37,8 Grad Celsius gebrütet werden. Unter einer Rotlicht-Lampe präsentierten sich die vor kurzer Zeit geschlüpften Küken mit einem flauschigen Federkleid.

Wie in einem Labyrinth wirkten die Bienen, die Hobby-Imker Wilfried Zink hinter einer Glasscheibe zeigte. Doch die Insekten wissen immer, wo es langgeht, denn sie folgen laut Zink dem Duft ihrer Königin. Die Besucher scharten sich um den Imker, um möglichst viel Informationen zu bekommen, wie die Bienen gerettet werden können. Denn neben der schädlichen Varroamilbe macht den Tieren nach Auskunft Zinks auch die zurückgehende Blütenvielfalt etwa durch Steinwüsten in den Gärten stark zu schaffen. Pünktlich zur Apfelernte hatten die Besucher auch Gelegenheit, frisch gepressten Apfelsaft zu kosten. Den Bezug zur Pflanzenwelt bekamen die Kinder bei einer eigens eingerichteten Pflanzwerkstatt durch Kräuterfrau Walburga Schilling vermittelt.