Kraftvolle Rockmusik mit deutschen Texten

Bühl (hap) - Gino Pin kennt seine Piazza Giovanni in Bühl wie seine eigene Hosentasche. Schließlich betreibt der Italiener sein Eiscafé "Venezia" schon seit 44 Jahren am Johannesplatz. Er inzwischen zu seiner Heimat geworden. In seinen Erinnerungen gibt es viele gastronomische Unternehmer, die am Johannesplatz gewirkt haben und viele Sommerfeste, die auf dem Platz stattfanden. Aus diesen Erinnerungen entstand die Idee, mit seinen aktuellen Gastronachbarn Timo Franke von "Vegan Cuisine", Lino Sassano von der "Gelateria Italia", Sergio Corsano vom "Bistro "C'est la Vie" und Jörg Fitze vom "Bistro Q" wieder einmal ein Konzert auf dem Johannesplatz zu veranstalten. Nachdem zusätzlich noch der neue Besitzer des "C'est la Vie" zugesagt hatte, war man sich auch schnell darüber einig, wer für die Musik sorgen sollte. Die Bühler Urgesteine Van Teichmann, bekannt für kraftvolle Rockmusik mit deutschen Texten. Sie waren von der Idee ebenfalls schnell überzeugt. Das Heimspiel der Bühler Band wurde am Samstag trotz sommerlicher Hitze dann auch ein voller Erfolg. Bereits vor dem offiziellen Beginn waren bereits alle verfügbaren Tische und Stühle der Gastronomen belegt. Neben den meisten Gästen aus der Stadt waren auch viele Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung gekommen. Eine junge Frau war auf ihren Inlineskatern aus Steinbach angerollt und wollte den Heimweg auch wieder so antreten. Ein anderes Paar mittleren Alters war aus Sinzheim gekommen: "Wir sind öfters auf dem Johannesplatz. Man kann es hier selbst bei großer Hitze aushalten. Obwohl das nicht unbedingt meine Musik ist, finde ich sie trotzdem gut", meint der männliche Part. Die weibliche Begleitung ergänzt, dass ihr bei Van Teichmann besonders gefällt, dass man deutsche Texte singe. "Die verstehe ich dann wenigstens im Gegensatz zu den fast immer nur Englisch singenden anderen Bands. Dann ist es auch in Ordnung, dass es überwiegend Rockmusik ist". Diese Aussage mit den deutschen Texten ist noch öfter zu hören und hat offensichtlich einen großen Anteil an der Beliebtheit der Bühler Musiker. Diese beginnen ihren Auftritt dann auch mit der Ansage des Chefs Peter Teichmann, wonach sie sonst eigentlich eher bei tieferen Temperaturen und deutlich wärmer gekleidet traditionell in Bühl spielen. Gemeint ist natürlich der bekannte Auftritt auf dem Bühler Adventsmarkt. Das Programm unterscheidet sich allerdings fast nicht, und die Songs von BAP, Udo Lindenburg oder Marius Müller-Westernhagen kommen auch bei sommerlichen Temperaturen gut an. Spätestens mit Einbruch der Dunkelheit bricht das Tanzfieber aus. Die gute Stimmung kommt auch der von Teichmann angeregten Sammlung für den an Blutkrebs erkrankten Josip zugute. Am Schluss sind über 1 300 Euro im Sektkübel, die von den Wirten noch durch ihren wirtschaftlichen Überschuss ergänzt werden.