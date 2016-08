Spitze des Schlauchturms gekappt Ottersweier (jo) - Die Spitze des alten Schlauchturms ist gekappt. In vollem Gange sind derzeit die Sanierungsarbeiten am alten Feuerwehrgerätehaus in Ottersweier. Die Restbestandteile des Turms werden in die Fassade integriert, eine Dachgaube schließt die Lücke. Rund 45000 Euro investiert die Gemeinde in dieses Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Rathaus. Seit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses vor bald 20 Jahren und der Einführung der zentralen Schlauchtrocknung in Bühl wird der Turm nicht mehr benötigt. Die Wagenhalle und die Räumlichkeiten darüber nutzt seit dem Auszug der Floriansjünger der DRK-Ortsverein. Unter dem Dach hat der Film- und Fotoclub sein Vereinsdomizil. Außerdem befindet sich eine Mietwohnung im Gebäude. Die Immobilie steht schon lange zur Sanierung an. Insgesamt zehn Jahre wurde die Maßnahme aus Haushaltsgründen geschoben. Der letzte Außenanstrich, berichtete Bürgermeister Jürgen Pfetzer in der entscheidenden Ratssitzung im April, sei vor 40 Jahren erfolgt. Für die Abbruch- und Zimmerarbeiten, inklusive Gerüstkosten, nimmt die Gemeinde rund 20000 Euro in die Hand. Für Blechnerarbeiten fallen nach aktuellen Angaben von Bauamtsleiter Werner Doll weitere 10000 Euro an. Hinzu kommt der Einsatz eines Malerbetriebs in der Auftragshöhe von etwa 15000 Euro. Die Maßnahme werde mit Mitteln des Landessanierungsprogramms gefördert, hieß es in der Sitzung. Das heißt, voraussichtlich 60 Prozent der Kosten (ohne Schönheitsreparaturen) trägt die Staatskasse. Am Tag des Ratsbeschlusses hatte ein Storch den alten Schlauchturm inspiziert. Dieser genügte seinen Ansprüchen aber offensichtlich nicht. Hätte Adebar sich jedoch niedergelassen, hätte die Sanierung wohl in den Herbst verschoben werden müssen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben