"Unter die Räuber gefallen"

BT: Herr Gramlich, haben Sie als Rechtsbeistand schon gegen das Urteil des Amtsgerichts Rastatt Rechtsbeschwerde eingelegt?

Josef Gramlich: Die Eigentümer selbst haben Rechtsbeschwerde eingelegt.

Interview

BT: Wie sehen nun die weiteren Verfahrensschritte aus?

Gramlich: Beim Amtsgericht wurde die Beschwerde von einem der Eigentümer zu Protokoll erklärt. Nach Zustellung des Urteils wird auch die Begründung erklärt. Danach befasst sich damit das Oberlandesgericht Karlsruhe. Über die erste Beschwerde wurde erst nach über einem Jahr entschieden.

BT: Sie haben in Ihrem Plädoyer beim Ordnungswidrigkeitsverfahren den Behörden "rechtswidriges Verhalten" unterstellt. Was meinen Sie damit konkret?

Gramlich: Ich habe lediglich aufgezeigt, was nicht zusammenpasst. Ich habe im Plädoyer unter anderem Folgendes gesagt: "Wenn Verwaltungsbehörden tun, was sie wollen und nicht das, was sie sollen, dann handeln sie rechtswidrig. Es passt nicht zusammen, wenn eine Baurechtsbehörde anders handelt, als sie verfügt hat. Es passt nicht zusammen, wenn von zwei voneinander unabhängigen Statikern bezüglich eines Gebäudeteils gesagt wird, es besteht Einsturzgefahr, und wenige Wochen später von den selben Statikern gesagt wird, es besteht keine Einsturzgefahr. Es passt nicht zusammen, wenn Gutachter sich selbst widersprechen. Wenn ein solches Gutachten kein Gefälligkeitsgutachten ist, was ist dann ein Gefälligkeitsgutachten? Es passt auch nicht zusammen, wenn eine Verwaltungsbehörde einen Gutachter beauftragt, von dem sie ganz genau weiß, dass er der Nachbar derjenigen ist, deren Eigentum begutachtet werden soll. Es passt nicht zusammen, wenn eine Verwaltungsbehörde eine Abbruchverfügung begründet und nach vier Wochen von dieser Begründung nichts mehr wissen will. Wenn aber die Begründung einer Verfügung unzutreffend ist, dann ist diese Verfügung so nicht statthaft. Wenn der Inhalt nicht statthaft ist, dann wurde die Grenze des rechtlich Zulässigen überschritten. Wenn die Grenze des rechtlich Zulässigen in einer amtlichen Verfügung überschritten wurde, dann ist diese Verfügung rechtswidrig."

BT: Das Amtsgericht aber hat in zwei Verfahren Verstöße gegen das Abfallbeseitigungsgesetz beziehungsweise die Landschaftsschutzgebietsverordnung festgestellt und mit Geldbußen von zunächst 10 000 beziehungsweise später mit 7500 Euro sanktioniert. Jetzt also rufen die Eigentümer erneut das Oberlandesgericht Karlsruhe an. Wie lange wollen sie dieses Spiel noch betreiben?

Gramlich: Bis ein höchstrichterliches Urteil gesprochen und damit Rechtssicherheit geschaffen wurde.

BT: Prozess-Beobachtern kommt es so vor, als wollten sie mit dem "Gang durch die Instanzen" die Justiz und den Rechtsstaat vorführen.

Gramlich: Der Gang durch die Instanzen ist nichts anderes als das Beschreiten des Rechtswegs. Der Rechtsweg führt zur Rechtssicherheit.

BT: Werden die Eigentümer möglicherweise auch das Verwaltungsgericht anrufen?

Gramlich: Das Verwaltungsgericht wurde 2014 bereits angerufen. Das ist aber eine ganz andere Baustelle. Da geht es schwerpunktmäßig um die baurechtliche Abbruchverfügung. Das Verfahren wird inzwischen unter einem neuen Aktenzeichen weitergeführt.

Vornehme Samariterdienste

BT: Weshalb haben Sie überhaupt die Verteidigung der Hundseck-Eigentümer übernommen. Wurden Sie darum gebeten, oder haben Sie sich angeboten?

Gramlich: Die Hundseck-Eigentümer sind "unter die Räuber gefallen". Da sind Samariterdienste das Vornehmste, was getan werden kann.

BT: Die Eigentümer haben über Jahre hinweg so gut wie nichts oder zumindest nichts Ausreichendes unternommen, um die Verkehrssicherheit des ehemaligen Kurhauses herzustellen und mögliche Gefahren für die Anwohner abzuwenden. Sie haben Anordnungen der zuständigen Behörden bis zuletzt ignoriert. Ein ziemlich einmaliger Vorgang in der Region in den vergangenen Jahren. Weshalb machen Sie sich ausgerechnet für solche Menschen zum Fürsprecher?

Gramlich: Weil Fürsprache die schönste aller Sprachen ist. Die Eigentümer haben alles unternommen, um die Verkehrssicherheit herzustellen und alle vorhandenen Gefahren für die Anwohner abgewendet. Sie haben das 2010 vom Sturm aufgeworfene Blechdach anordnungsgemäß abgeschnitten und entfernt.

BT: Sind Sie nicht auch der Auffassung, dass Eigentum verpflichtet und die körperliche Unversehrtheit von Anwohnern absolute Priorität haben sollte?

Gramlich: Ja.

BT: Man könnte aus dem Verhalten der beiden Eigentümer den Eindruck gewinnen, dass sie möglicherweise den Kaufpreis in die Höhe treiben wollen. Haben Sie Hinweise, ob Verkaufsabsichten bestehen?

Gramlich: Eigentlich wollen die Eigentümer nicht verkaufen, aber es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass jemand ein Angebot macht, bei dem man nicht Nein sagen kann.

BT: Sie haben angedeutet, dass die Eigentümer das Dach provisorisch abdichten möchten. Das Gerüst dazu liegt bereits auf Ihrem Grundstück beim Kurhaus Sand. Haben Sie Hinweise, wann damit begonnen werden soll und wer die Arbeiten ausführt?

Gramlich: Noch in diesem Jahr wollen die Eigentümer damit beginnen, die Abbruchkanten so zu verschließen, dass fortan kein Regen und Schnee mehr in die noch verbliebenen Gebäudeteile eindringen kann. Das kann alles im Hundseck-Forum im Internet nachgelesen werden.

BT: Wo halten sich die Eigentümer eigentlich auf?

Gramlich: An ihren Wohnorten.

BT: Sie haben auf dem gegenüberliegenden Grundstück, das ebenfalls zur besagten Hundseck-Immobilie gehört, Paletten mit Pflanzen aufgestellt. Was wollen Sie damit bezwecken?

Gramlich: Das ehemalige Kurhaus Hundseck steht auf Gemarkung Ottersweier. Das gegenüberliegende Grundstück liegt auf Gemarkung Bühlertal und ist unbebaut. Es wurden Hochbeete entlang der Grundstücksgrenze aufgestellt, um den unerlaubten Nutzungen Einhalt zu gebieten.

BT: Können Sie das konkretisieren?

Gramlich: Es wurden, von wem auch immer, ohne Erlaubnis Bäume gefällt, Schilder aufgestellt und Plakate aufgehängt. Auch wurde das Grundstück ohne Erlaubnis als Parkplatz benutzt. Außerdem wurde das Gelände von Schneeraupen befahren.

Die besten Zeiten für Sand kommen noch

BT: Sie sind ehrenamtlicher Geschäftsführer der Kurhaus Sand GmbH, deren Geschäftsanteile von der Stiftung "Paradiesbau auf Erden" gehalten werden. Das Kurhaus Sand hat schon erheblich bessere Zeiten gesehen. Wie soll es mit dem Sand weitergehen?

Gramlich: So erfolgreich wie bisher. Die besten Zeiten des Sand liegen in der Zukunft.