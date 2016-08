Workshop-Teilnehmer frenetisch beklatscht

(red) - Die Gäste genossen die Kühle im Schüttekeller und die Musik: Am Wochenende traten dort der Bühler Jazz/Pop-Chor und die Teilnehmer eines einwöchigen Workshops auf.

Der Chor begeisterte mit seinen Interpretationen von "Angels" (Robbie Williams), "Over the Rainbow", "Make you feel my love", "You've got a friend" und "Don't stop my now". Besonders das letzte Stück von Queen wurde von den Besuchern begeistert beklatscht.

Den zweiten Teil des Abends eröffnete Jessica Panter mit dem Song von Adele, "Turning Tables", der erste Workshopbeitrag des Abends. Martina Jacob und Hartmut Witt, beide aus Berlin, nahmen die Zuschauer mit in das Jahr 1975, als Pink Floyd ihren weltberühmten Song "Wish you were here" veröffentlichten. Frenetisch beklatscht wurde die "Berliner Schnauze" Katharina Klages, als sie ihren Auftritt beendete. Mit ihrer frech-charmanten Interpretation von "Zwei alten Tanten" von Georg Kreisler begeisterte sie das Publikum, um sich dann noch mal beim Max-Raabe-Song "Küssen kann man nicht alleine" zu steigern.

Die jüngsten Mitglieder des Jazz/Pop-Chors, Kathrin Jülg, Lena Maria Rosenacker und Jacqueline Spruckmann-Kerkerinck, stimmten besinnliche Töne an. Die drei Stücke, die das Trio zum Besten gab, "Rolling in the deep", "Little House" und "Lips are moving" erzählten von Betrug in der Liebe. Kräftig mitgesungen wurde bei "Hallelujah" von Leonard Cohan. Die "Good Vibrations" hingen noch in der Luft, als im dritten Teil des Abends Chor und Workshop-Teilnehmer zusammen auftraten. Eindrucksvoll erklangen "Run" von Leona Lewis, "Stay with me" (Stan Smith), "Africa" (Toto) und "Viva la vida" (Coldplay). Das Konzert wurde mit "Goodnight Sweetheart" mit viel Applaus beendet.