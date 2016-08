"Nach Bühl kommen wir gerne"

Bühl - Sie ist die Aorta der Stadt, die Lebensader. Und sie ist natürlich die Visitenkarte: die Bühler Hauptstraße. Sie ist ein Spiegelbild für die Leistungsfähigkeit und die Wirtschaftskraft des Einzelhandels. Und sie ist Beleg für den ganzen Bürgerstolz. In den vergangenen 30 Jahren wurde sie dreimal generalüberholt. Heute ist sie relativ fußgängerfreundlich, nachdem der Durchgangsverkehr auf 20 Stundenkilometer eingebremst wurde. Rückstaus in den Nachmittagsstunden sind indes weiter an der Tagesordnung.

Stefan Böckeler (Cafe ' am Rathaus) ist sprichwörtlich mittendrin statt nur dabei; ein Zwetschgensteinwurf entfernt vom Rathauskreisel und in direkter Sichtachse zum hochfrequentierten Scheitelpunkt von Schwanen- und Eisenbahnstraße. Niemand hat einen besseren Ein- und Überblick. Der Inhaber des renommierten Confiserie- und Kaffeehausbetriebs hat die Hand am Puls der Bühler, aber auch der auswärtigen Gäste und kann nur von Lob und Anerkennung berichten. Vor allem das jüngste Update zwischen Mai 2007 und September 2010 in der Ära von OB Striebel habe die Innenstadt einen gewaltigen Sprung nach vorne gebracht. In den 80er Jahren hatte der damalige Stadtchef Ulrich Wendt bereits die Hauptstraße unters Messer genommen und die damalige B3 in einem geradezu revolutionären Akt und trotz anfänglicher Widerstände des Regierungspräsidiums verschmälert.

Heute, nach zweimaligem Refreshing, sieht Böckeler die Hauptstraße fit für die nächsten 20 bis 30 Jahre. "Es ist Leben in der Stadt", konstatiert er zufrieden, und das Tempolimit funktioniere hervorragend: "Das tut allen gut."

Vor allem in der Außenwirkung habe die Hauptstraße profitiert. "Nach Bühl kommen wir gerne", hört er immer wieder von auswärtigen Kunden, weil der Branchenmix stimmig sei und so gut wie keine Leerstände zu beklagen seien. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten sei Bühl "keine totsanierte Stadt", sondern modern, urban und auch mit ÖPNV- und Individualverkehr durchsetzt. Sehen und gesehen werden eben. Eine nachhaltige Entlastung vom Durchgangsverkehr im Zuge der B3-Vollendung (voraussichtlich Ende 2020) erwartet er indes nicht: "Das ist Wunschdenken", weil bei Autofahrern immer noch der Faktor Zeit das Maß aller Dinge sei. Die Rückstaus zur Rushhour führt er auf den Umstand zurück, dass nach dem jüngsten Rückbau wieder das Linksabbiegen in die Bühlertalstraße erlaubt sei und in diesem Zuge die Ampelschaltung neu programmiert worden sei. Das nennt er "suboptimal". Gar als "Schandfleck" empfindet er den Zustand von Markt- und Kirchplatz. Immerhin: Beide Plätze werden ab kommendem Frühjahr neu gestaltet. Ansonsten aber gelte: "Wir brauchen uns in Bühl nicht zu verstecken!"

Ähnlich hört es sich bei Wolfgang Jokerst an. Für den Beigeordneten stellt die Hauptstraße die Lebensader und den wirtschaftlichen Mittelpunkt des Einzelhandels dar. Mit der Neugestaltung seien die Weichen für eine attraktive Innenstadt und mithin in die Zukunft gestellt worden. Zudem: Tempo 20 habe sich bewährt. Und die Verkehrsführung im Einmündungsbereich von Hauptstraße/Bühlertalstraße sei "nicht in Zement gegossen". Zugleich stellte er ein Sanierungsprogramm "Südliche Hauptstraße" in Aussicht. Dortige Betriebe und Selbstständige beklagen im Zuge der neu markierten Radwege den Wegfall von Parkplätzen vor ihren Anwesen. Jokerst verspricht dessen ungeachtet: "Wir wollen auch den Süden attraktiv gestalten."