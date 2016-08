Von der Platzwunde bis zum plötzlichen Nasenbluten

Eine Platzwunde am Kopf einer bewusstlosen Person wurde von den Kindern versorgt. Sie übten außerdem die stabile Seitenlage, verarzteten eine Brandwunde am Unterarm und eine Schnittwunde an der Hand mit einem Fingerkuppenverband. Plötzliches Nasenbluten wurde gestillt und eine Knöchelverletzung geschient. Beim Verbinden, Kühlen, Lagern und Betreuen waren die Kinder eifrig bei der Sache.

Im Wissensbereich war Köpfchen gefragt. Bei einem Tabu-Spiel musste immer ein Kind pro Gruppe verschiedene Lebensmittel beschreiben, während seine Mitstreiter den gesuchten Begriff erraten sollten. Die Teilnehmer erprobten ihr Wissen über den Körper beim Beschriften des menschlichen Skeletts und testeten, ob sie im Ernstfall die richtige Notrufnummer wählen sowie die wichtigen W-Fragen beantworten können. Ein Rotkreuz-Quiz musste an dieser Station ebenfalls gelöst werden.

Sportlich ging es an der letzten Station zu. Die Kinder sollten Bälle mit einem DRK- Helm auffangen. Am Ende eines Parcours, den die Teilnehmer erst durchlaufen mussten, sollten sie Eierkartons aufeinander stapeln. Außerdem wurde mit Korken gekegelt. In Mannschaften traten die Kinder zu einem Hindernislauf in kompletter DRK-Kleidung an. Mit einer Einmalspritze wurde so viel Wasser wie möglich in vorgegebener Zeit von A nach B transportiert.

Höhepunkt des Angebots war die Fahrt mit dem DRK- Einsatzauto durch Ottersweier. Ebenso auf Begeisterung stieß das sogenannte Spinebord, eine Trage für verunglückte Personen, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule nicht auszuschließen ist. Nachdem ihnen Umgang und Tragebefehle erklärt worden waren, probierten die Kinder das Board gleich aus.

"Eine gelungene Veranstaltung", lautet das Fazit des Jugendrotkreuzes. Die Kinder seien begeisterungsfähig und engagiert bei der Sache gewesen. Die Veranstalter bedauern allerdings, dass einige angemeldete Kinder ohne abzusagen der Veranstaltung fern geblieben sind und somit anderen Kindern die Teilnahme am Ferienprogramm verwehrt haben.