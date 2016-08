Am Pulled Pork kommt kein Gourmet vorbei

Rheinmünster - Wenn Thorsten Schaan in Stollhofen am Grill steht, brennt kein Würstchen an. Und das, obwohl bei ihm der Barbecue-Smoker auch mal sechs Stunden für das perfekte Ergebnis raucht. Als eingefleischte Grillliebhaber verkosten Schaan und seine Frau Melanie in der Jury der deutschen Grillmeisterschaften auch, was die teilnehmenden Teams auf die Teller zaubern.

"Am Anfang hab ich immer gedacht, ich will doch nur ein normales Steak essen", erzählt Melanie Schaan. Inzwischen wüsste sie aber die Hingabe, die ihr Mann in sein Hobby steckt, sehr zu schätzen. Und auch aus ihren sechs Jahre alten Zwillingen seien richtige Gourmets geworden.

Angefangen hat alles vor zehn Jahren bei einem Fest mit Freunden. Während Thorsten Schaan Steaks und Würstchen brutzelte und alle anderen aßen, blieb dem Grillmeister nur wenig Zeit für seine Gäste. "Bei amerikanischem Barbecue, bei dem man das Fleisch langsam durchgaren lässt, macht man den Deckel zu und muss nicht die ganze Zeit danebenstehen", erklärt der 36-Jährige. Das entschleunige. Low-and-slow, also bei niedrigen Temperaturen langsam grillen - das sei die große Kunst. Entsprechend heißt der Trend vom Grill: Pulled Pork, Schweinefleisch, das so lange im Smoker gegart wird, bis es fast von selbst in kleine Stücke zerfällt.

Nicht nur Schaan ist das Normale zu langweilig geworden. Dass es auch vielen anderen so geht, habe er deutlich bei einer Veranstaltung des Stollhofener Gesangvereins gespürt. Sein Philly-Cheessteak-Burger kam richtig gut an, während keiner mehr Würstchen und Pommes essen wollte. Auch Vegetarisches und Veganes finden sich immer öfter auf dem Rost. Schaans Lieblingsrezept ohne Fleisch sind ausgehöhlte Auberginen gefüllt mit Tomate, Mozzarella und Basilikum.

Bei den deutschen Grillmeisterschaften gehe es aber weniger um die aktuellen Essenstrends. Dort werde experimentiert. Schaan hat sich 2013 erstmals als Helfer für den Wettbewerb verpflichtet, den die German Barbecue Association veranstaltet. Im Jahr darauf waren er und seine Frau in Schweinfurt als Juroren dabei. Zuvor hatten sie einen Kurs absolviert, bei dem den Teilnehmern unter anderem das Regelwerk und einiges über Geschmack nähergebracht wurde. Beim Verkosten müsse man strategisch vorgehen, empfiehlt Melanie Schaan. "Gerade wenn man anfangs noch Hunger hat, muss man sich zurückhalten", sagt die Fußpflegerin.

Ihr Mann hat fest vor, einmal selbst an den Meisterschaften teilzunehmen. Das koste aber viel Zeit und Geld. Denn neben mehreren Grills benötigt man vier oder fünf Mitstreiter, die gemeinsam das Menü entwickeln und proben.

Manche stünden die ganze Nacht in wechselnden Schichten am Smoker, um Fisch-, Sperrrips- und Bratwurstgang vorzubereiten, berichtet der Elektrotechniker. Die Juroren verkosten zum Teil am Tisch bei einem der rund 50 Teams, zum Teil blind, ohne die jeweiligen Grillmeister zu kennen. Das Größte sei das Dessert, meint Melanie Schaan. "Nach so vielen herzhaften Gerichten freuen sich alle auf etwas Süßes."

Bei gelegentlichen Kursen zeigt Thorsten Schaan Bekannten, wie sie das Beste aus ihrem Grill herausholen. Er selbst besitzt mehrere Modelle für jeden Bedarf. "Wenn man's richtig macht, schmeckt auch der Profi keinen Unterschied zwischen Gas- und Kohlegegrilltem. Denn auch bei einem Gasgrill kann man mit Räucherchips arbeiten", erklärt er. Seine Frau schiebt hinterher: "Hauptsache kein Elektrogerät." Die seien auch bei Meisterschaften nicht zugelassen.

Thorsten Schaan plant, seine Kurse über die Volkshochschule anzubieten und vielleicht in der Scheune hinter dem Haus eine Grillschule einzurichten. Sein Tipp für alle Gourmets: sich vorher genau überlegen, was auf den Rost kommen soll. Und sich dann ganz viel Zeit lassen.