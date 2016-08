Gehört zum Job: Dem Pfarrer (reinen) Wein einschenken

Nicht nur, dass die moderne Kommunikationstechnik ins Pfarrhaus eingezogen ist. Anita Riehl hat auch einige innerkirchliche Prozesse wie die Bildungen der Seelsorgeeinheiten miterlebt. Vor allem aber spürt sie den Wandel, den die Kirche in den letzten 25 Jahren erfahren hat.

Zu Beginn ihrer Tätigkeit war das Pfarrhaus fast schon so etwas wie ein Treffpunkt vieler Ehrenamtlicher, die dort die Infrastruktur nutzten oder sich zu Absprachen trafen. Heute ersetzen E-Mails den Gang ins Pfarrhaus, und bedauerlicherweise sei auch die Zahl der Gruppierungen etwas geschrumpft, schildert sie.

Auch eine ablehnende Haltung gegenüber der Kirche bekommt Anita Riehle häufig als Erste zu spüren. "Sie ist die Ansprechpartnerin, wenn die Menschen Frust abladen wollen", berichtet Pfarrer Thomas Fuchs. Trotzdem: Anita Riehle liebt ihren Beruf, der für sie "so etwas wie ein Traumjob" ist.

Es ist die Vielseitigkeit im Alltag sowie der Kontakt mit den Menschen, der sie an der Aufgabe reizt. Nicht zuletzt war es gerade auch in den Anfangsjahren ein Beruf, der sich gut mit dem Familienleben vereinbaren ließ. Mehrfach hat Riehle - im Zuge der immer größer werdenden Seelsorgeeinheit und der zunehmenden Fülle an Verwaltungsaufgaben - ihre Stunden kontinuierlich aufgestockt. Nahezu in Vollzeit arbeitet sie inzwischen im Pfarrbüro. Sie führt die Kirchenbücher, in denen jeder in der Gemeinde lebende Katholik mit seinen Sakramentsspendungen verzeichnet ist, klassisch wie früher in Buchform und zudem digital. Sie vergibt Messestipendien, organisiert Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen ebenso wie den jährlichen Gottesdienstkalender.

Ob Firmung, Kommunion, Taufanmeldung, Statistik, Pfarrblatt oder die Organisation von Pfarrgemeinderatswahlen - "der gesamte terminliche und organisatorische Ablauf in den Pfarrgemeinden ist ihre Aufgabe", erklärt Fuchs, der Riehles Erfahrungsschatz und Mitdenken schätzt. Deshalb ist sie auch bei den wöchentlichen Dienstbesprechungen der Hauptamtlichen (Pfarrer und Gemeindereferentin) dabei, um gerade bei den Planungen für die drei Gemeinden ihr Wissen einbringen zu können. Da kommt es ihr natürlich auch zugute, dass sie selbst in einigen kirchlichen Gruppierungen aktiv ist. Lange Jahre gehörte sie zum Vorstandsteam der Oberbrucher Frauengemeinschaft. Zudem singt sie im Frauenchor mit, und auch mit der katholischen Jugend war sie eng verbunden. Gleich zu Beginn ihrer Sekretärinnenzeit stand sie in der Lagerküche als Köchin am Herd. "Eine schöne Zeit", erinnert sie sich gern an die Hüttenfreizeiten zurück.

Zu ihrem Job gehört es aber auch dem Pfarrer (reinen) Wein einzuschenken: so kümmert sie sich um Messwein und Hostien, sammelt die Kollekten ein, leert Opferstöcke in den Kirchen oder hängt Informationen in den Schaukästen aus. "Die Arbeit ist schon sehr abwechslungsreich", resümiert Pfarrer Fuchs, der Riehle Organisationsgeschick, Loyalität, Pflichtbewusstsein und hohe Flexibilität bescheinigt.

Vor allem aber kennt sie die Gemeinde und ihre Menschen, die ihrerseits Riehles fröhliches und hilfsbereites Wesen schätzen. Gleich zu Anfang ihrer Tätigkeit hatte sie sich mit weiteren Mitstreiterinnen organisiert. Sie war eine der zehn Gründerinnen des Berufsverbandes Pfarrsekretärinnen. Heute zählt der diözesanweit tätige Verband über 500 Mitglieder und organisiert regelmäßig fachspezifische Fortbildungen.