Dritter Hotspot in Vorbereitung

Ottersweier - Auf die Neugestaltung der Ortsmitte stießen Bürger, Geschäftsleute, Baubeteiligte und Gäste in Ottersweier bereits Mitte Mai mit Sekt an. Doch ganz abgeschlossen ist das Projekt bis heute - mehr als ein Vierteljahr später - noch nicht. Restarbeiten stehen noch an.

Das Sitzmobiliar, das lange Lieferzeiten hatte und bei der feierlichen Übergabe noch fehlte, ist zwischenzeitlich eingetroffen und bereits montiert. Platz nehmen lässt sich Rücken an Rücken. Doch schattenspendendes Laub wird es frühestens im nächsten Sommer geben. Die vorbereiteten Pflanzlöcher für drei Bäume können aus Vegetationsgründen erst im Spätherbst bestückt werden.

Außer den Gärtnern haben auch die Maler noch Arbeit. Das Bachgeländer, eines der wenigen Überbleibsel der vorletzten Umgestaltung vor mehr als 30 Jahren erhält derzeit einen unauffälligen grauen Anstrich. In der engeren Wahl war auch die Farbe Blau, wie ein Probeanstrich zeigt. Handlauf und Pfosten des Bachgeländers werden in einem dunklen Grau gestrichen, die Stäbe in hellem Grau.

Räume zu schaffen, in denen sich Menschen begegnen und miteinander kommunizieren können, gehört zu den Zielen der neuen Dorfmitte - über das städtebauliche Aufhübschen hinaus. Die zwischenmenschliche Kommunikation ist auch digital möglich. So wurde der erste Hotspot für freies WLAN im Raum Bühl überhaupt an diesem Platz eingerichtet. Die Technik verbirgt sich in einer der neuen Leuchten. Zugang hat, wer sich die Ottersweier-App auf sein Handy lädt, die es sowohl in einer Android- als auch einer iOS-Version gibt. Rund 720 Downloads in zweieinhalb Monaten zeugten davon, dass das Angebot rege genutzt werde, gibt Bürgermeister Jürgen Pfetzer Auskunft.

Ein zweiter Hotspot entstand vor dem Rathaus, gegenüber dem katholischen Gemeindezentrum, das im kommenden Jahr in Kommunalhand übergehen wird. "Wir gehen mit dem WLAN dahin, wo die Leute sind", sagt Pfetzer. Im kommenden Jahr soll auch der Platz vor der Wallfahrtskirche Maria Linden neu gestaltet und mit dem multifunktionalen Beleuchtungssystem bestückt werden. Dann wird es auch dort "Free WiFi" geben.

Kostenlos ist derzeit noch das Stromzapfen an der ebenfalls in die Leuchten integrierten E-Tankstelle. "Auch diese Einrichtung lässt sich gut an", kann der Bürgermeister berichten. Bis Jahresende werde es das freie Tanken für Halter von E-Fahrzeugen in der Ortsmitte noch geben. Ab 1. Januar sei die Umstellung auf ein Bezahlsystem mit Karte oder elektronischem Schlüssel vorgesehen.

Selbst Lautsprecher (für Durchsagen) und Kameras ließen sich in den Leuchten installieren, wenn die Gemeinde das wollte. "Für eine Videoüberwachung gibt es bei uns aber keine Veranlassung", erklärt das Gemeindeoberhaupt.

Das neu entwickelte Beleuchtungssystem des Stuttgarter Herstellers Schréder ist trotz der nicht ausgenutzten Multifunktionalität ein Objekt der Begierde. In Ottersweier wurden die ersten Exemplare aufgestellt, diese dienen als Referenzobjekte für interessierte Kunden. "Es kommt fast täglich jemand vorbei", erzählt der Bürgermeister.