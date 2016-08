Bunt, vielfältig und bewegt

Karlsruhe

Tresor aus Diskothek geklaut Karlsruhe (red) - Ziemlich auffällig gingen zwei Einbrecher am Sonntag in der Waldstraße vor. Nachdem sie einen Tresor aus einer Diskothek entwendet hatten, trugen sie diesen durch die Kaiserpassage zu einem silbernen Opel Corsa, in dem sie augenscheinlich flüchteten (Symbolfoto: Polizei).

Karlsruhe

Altersbedingte Probleme Karlsruhe (red) - Im Zoologischen Stadtgarten leben vier asiatische Elefantenkühe. Darunter mit Rani (61 Jahre alt) und Shanti (60 Jahre) die ältesten Elefanten Deutschlands. Bei Shanti gibt es in jüngster Vergangenheit immer mehr altersbedingte Probleme (Foto: Zoo Karlsruhe).

Gaggenau

Von Schandfleck zu Schmuckstück Gaggenau (uj) - Einst war von einem "Schandfleck" die Rede. Der alte Güterbahnhof, schon lange als solcher nicht mehr genutzt, gammelte vor sich hin. Heute sieht der Bereich total anders aus. Entlang der Hildastraße in Richtung Bahn ist eine neue Häuserzeile entstanden (Foto: uj).