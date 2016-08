Wünschen der Sportler auf der Spur

Dass Sport in Bühl einen hohen Stellenwert genießt, zeigen nicht nur Aushängeschilder wie die Bundesliga-Volleyballer, der VfB Bühl oder das Schwimm-Team, sondern vor allem die breite Basis. 48 Sportvereine und Vereinigungen zählt die Zwetschgenstadt, 37 davon sind im Sportausschuss organisiert. Diese 37 haben rund 9300 Mitglieder - fast ein Drittel der Bühler Bevölkerung. Hinzu kommen die vielen Sportler, die ihrem Hobby außerhalb der Vereinsstrukturen frönen und durch den Waldhägenich laufen, mit dem Rad zur Burg Windeck hochstrampeln oder sich im Fitnessstudio verausgaben.

Egner hat es sich für ihren Entwicklungsplan zur ersten Aufgabe gemacht, den Status quo zu erfassen. Die 31-Jährige hat bereits Gespräche mit Vereinen und dem Sportausschuss geführt. Außerdem traf sie sich mit Vertretern von Schulen und Kindergärten, um ein Gespür dafür zu bekommen, was gut läuft und wo Verbesserungspotenziale liegen. "Bei den Vereinen ist der Mangel an Übungsleitern ein großes Thema", nennt sie einen wunden Punkt. Auch die Auswirkungen des Ausbaus der Ganztagsschule auf den Trainingsbetrieb beschäftigten die Vorstände, ebenso der demografische Wandel. Die Belegung der Hallen sei ohnehin ein Dauerbrenner. Bei den Bildungseinrichtungen sei es ein großes Anliegen, die Sportangebote, die es in Kooperation mit anderen Schulen, Kindergärten und auch Vereinen gibt, weiter auszubauen und zu optimieren.

Was Egner für eine komplette Bestandsaufnahme noch fehlt, sind Stimmen aus den Sportlerkreisen, die nicht in Vereinen organisiert sind. Für diese hat die Stadtverwaltung nun eine Online-Umfrage gestartet (siehe "Zum Thema"). Egner ist optimistisch, am Ende ein "gutes Meinungsbild" zu bekommen.

Daraus will sie Handlungsmöglichkeiten erarbeiten, die am Ende dem Gemeinderat vorgestellt werden sollen. "Vielleicht haben Hobbysportler den Wunsch, dass das Jahnstadion auch der Öffentlichkeit zum Bahnenlaufen zur Verfügung steht", nennt sie ein Beispiel. Am Ende solle ein Zeitplan entstehen, der aufzeigt, welche Schritte kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden könnten.

Oberbürgermeister Schnurr freut sich, dass die Verwaltung die Sportentwicklungsplanung selbst in die Hand genommen hat. "Viele Kommunen übergeben diese Aufgabe an Agenturen", sagt er. Er ist überzeugt davon, dass das Thema die öffentliche Hand nicht nur in Sachen Infrastruktur etwas angeht. "Wenn beispielsweise zwei große Organisationen wie zuletzt die Tennisvereine fusionieren, dann geht das nicht ohne Hilfe der Verwaltung", meint er. Dass der Sportentwicklungsplan eher Marathon als Sprint ist und die Verantwortlichen noch lange beschäftigen wird, darüber macht sich Schnurr keine Illusionen. "Damit werden wir uns noch mehrere Jahre befassen."