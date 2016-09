OB möchte "mehr Menschen aufs Rad bringen"

"Mit dem Ziel, die Landesauszeichnung Fahrradfreundliche Kommune zu erhalten, engagieren wir uns seit 2013 gemeinsam mit 57 anderen baden-württembergischen Kommunen", betont Oberbürgermeister Hubert Schnurr. "Der ADFC-Fahrradklimatest bietet uns die Möglichkeit, unser Engagement zur Förderung des Radverkehrs von den Bürgern einschätzen und bewerten zu lassen. Denn nur, wenn wir wissen, wo unsere Bürger den größten Verbesserungsbedarf sehen, können wir mehr Menschen aufs Rad bringen", ergänzt Schnurr.

Damit Bühl in der Auswertung des ADFC-Fahrradklimatests berücksichtigt werden kann, muss eine Mindestanzahl an Bewertungen von Bürgern eingehen. Diese hängt von der Größe der Kommune ab. Eine Kommune in der Größenordnung Bühls mit knapp 30 000 Einwohnern benötigt mindestens 50 Bewertungen. Zur Umfrage geht es digital über http://www.adfc.de/fahrradklima-test. Darüber hinaus liegen die gedruckten Fragebögen im Bürgeramt, in der Mediathek, im Schwarzwaldbad, in den Ortsverwaltungen und in Bühler Radgeschäften aus.

Der ADFC-Fahrradklima-test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und wird zum siebten Mal durchgeführt. Der Fahrradklimatest wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen des nationalen Radverkehrsplans gefördert.

Beim letzten Fahrradklimatest 2014 stimmten über 100 000 Menschen ab - eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem vorletzten Test im Jahr 2012. Die Zunahme führt der ADFC auf das wachsende Interesse am Thema Fahrrad und Radverkehr zurück. 468 Städte aus ganz Deutschland kamen in die Wertung (im Vergleich: 332 in 2012). Von den 50 baden-württembergischen Mitgliedskommunen im Jahr 2014 konnten zwei Drittel die Mindestteilnahmezahl erreichen und wurden dadurch in der Gesamtauswertung berücksichtigt.

In Bühl stimmten insgesamt 313 Menschen im Jahr 2012 und 235 Menschen 2014 ab. Die Beteiligungsrate war 2014 mit 0,82 Prozent im Vergleich mit anderen Kommunen im Land sehr hoch. "Für dieses Jahr wünsche ich mir, dass wieder viele Bürger mitmachen und uns wertvolle Hinweise geben, wie Radfahren in Bühl noch attraktiver werden kann", sagte der OB abschließend.