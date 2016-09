Endlich wieder den Blick aufs Wesentliche

Von Holger Siebnich Bühl - Oberbürgermeister Hubert Schnurr genießt die Rückkehr. Mit einem Lächeln schreitet er durch sein großzügiges Dienstzimmer, das er im Mai vergangenen Jahres wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Rathaus I räumen musste. Nachdem das Großprojekt nun weitgehend abgeschlossen ist, wollte der OB unbedingt vor dem Zwetschgenfest raus aus den beengten Verhältnissen seines Exil-Büros im Rathaus II und zurück an alte Wirkungsstätte. Und das nicht nur wegen des Platzangebots. "Endlich kann ich wieder die Sicht auf den Schwarzwald genießen", freut sich Schnurr beim Blick aus dem Fenster und ergänzt mit einem Lachen: "Und endlich sehe ich wieder das Stadtgeschehen in der Schwanenstraße. Das ist fast noch wichtiger." Die größte Motivation für den Umzug noch vor dem Zwetschgenfest war aber der Besuch der Delegationen aus Schkeuditz und Kalarasch anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der jeweiligen Städtepartnerschaften am Samstag, 10. September, im Bürgerhaus. Schnurr freut sich schon darauf, die Gäste im sanierten Rathaus zu empfangen. Seit Mai vergangenen Jahres leiteten er und Bürgermeister Wolfgang Jokerst die Stadtgeschicke vom Rathaus II aus. In der Zwischenzeit nahmen sich die Bautrupps das historische Rathaus I vor und brachten das mehr als 500 Jahre alte Gebäude für Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro technisch und energetisch auf den aktuellen Stand (wir berichteten). OB Schnurr hält das Ergebnis für "sehr gelungen". Er freut sich vor allem darüber, dass mit Details wie der Freilegung eines alten Deckengemäldes im Flur vor seinem Büro die wechselhafte Geschichte des Gebäudes, das einst als Kirche erbaut wurde, in den Fokus rückt. Den Arbeitsalltag erleichtern den Mitarbeitern aber weniger diese Reminiszenzen an die Vergangenheit, sondern die modernen Techniken, die im alten Gemäuer Einzug gehalten haben. Elke Eckert, die persönliche Referentin des OB, schätzt schon jetzt die Klimaanlage, die angesichts der Wucht des Spätsommers auf Hochtouren läuft. "Das war früher teilweise wirklich schlimm", erinnert sie sich an vergangene Hitzeschlachten. Die sieben Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens aus Oberkirch geraten trotzdem ins Schwitzen. 150 Kartons müssen sie ins erste OG des Rathauses schleppen. Doch das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was nach dem Zwetschgenfest auf sie zukommt. Denn erst einmal ziehen nur Schnurr und Jokerst mit ihren direkten Mitarbeitern um, der große Tross folgt erst im Zeitraum zwischen dem 19. September und 26. September. Dann nimmt zunächst der Bereich "Zentrale Dienste" die Räumlichkeiten im Erdgeschoss in Beschlag, in den Tagen darauf folgen die Personalorganisation sowie der Bereich "Europa und Partnerschaften", die ins erste OG ziehen. Im Dachgeschoss finden die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Personalwesen ihren Platz. Das große Stühlerücken der Stadtverwaltung endet in den Tagen vom 26. bis zum 28. September, wenn das Ordnungsamt sowie das Rechts- und Ausländerwesen aus ihrem Exil im Froschbächle ins Rathaus II zurückkehren, zweieinhalb Jahre nach ihrem Auszug. Architekt Ranno Timmermann ist optimistisch, dass bis zu den Umzugsgroßkampftagen auch die letzten Arbeiten im Rathaus I beendet sind. So fehlen beispielsweise noch Trennwände in den Toiletten. "Ich bin sehr zufrieden, dass wir den ersten Termin jetzt einhalten konnten", sagt er. Bis nach dem Zwetschgenfest müssten noch die letzten i-Tüpfelchen gesetzt werden. Der großen Party im Weindorf stehe aber nichts entgegen. Wenn OB Schnurr am kommenden Freitag die große Sause eröffnet, sollen alle Bauzäune verschwunden sein. Dann gibt es auch dort endlich wieder genug Platz.